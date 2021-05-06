CHIP'in ilkbahar sayısı bayilerde! CHIP 25 Yaşında!

Bilgisayarlarımız, akıllı telefonlarımız ve internet dışarıya açılan tek bağlantımız konumunda. İşlerimizi de evden yürütmeye çalıştığımız için hepimiz teknolojik cihazlarımızı daha önce olmadığı kadar yoğun kullanıyoruz. Ne yazık ki kötü niyetli kişiler de bu durumun farkında ve evlerimizdeki bağlantıların ve bilgisayarların, şirketlerde kullandığımız kadar güvenli olmadığını da çok iyi biliyorlar. Bir zincir en zayıf halkası kadar güçlüdür. Bizlerde maalesef evlerimizden çalışırken ne yazık ki şirket ağları için en zayıf halkayı oluşturuyoruz.
İşte bu yüzden biz de CHIP olarak tüm bu pandemi sürecinde geçmiş sayılarımızda da yaptığımız gibi güvenlik konularına daha fazla yer vermeye devam edeceğiz. Bu sayıda ev bilgisayarınızı nasıl güvenli hale getirebileceğinizi ve çeşitli internet tuzaklarına karşı nasıl davranmanız gerektiğini anlatan iki önemli makalemiz var. Diğer taraftan Windows Defender'a alternatif olarak kullanabileceğiniz ücretli ve en popüler anti-virüs yazılımlarını da test ettik.
Evde sıkılanlar ve farklı şeyler denemek isteyenler için de bu ay hobi elektroniğine giriş yaptık. Yeni Raspberry Pie ile evlerimizdeki havanın kalitesini ölçen küçük bir cihaz yapacağız. Ayrıca biraz riskli yazılımları ve belki de hep merak ettiğiniz o Linux sistemini denemeniz için de Sanal PC ve Docker makalemize mutlaka göz atmanızı tavsiye ederim. Linux'u merak edenler için Windows'a benzerliği ile dikkat çeken Linux Mint'i de mercek altına aldık. Umarım bunlar ve diğer ilginç makalelerimiz bir nebze de olsa evde geçireceğiniz zamanı daha kalite hale getirebilir.
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