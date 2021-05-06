CHIP'in ilkbahar sayısı bayilerde! CHIP 25 Yaşında!

Bu ay dergide sadece 8000 TL'ye en yeni oyunları oynayabileceğiniz komple bir sistem önerimiz var. Raspberry Pie ile evlerimizdeki havanın kalitesini ölçen küçük bir cihaz da yapacağız. Ayrıca riskli yazılımları ve merak ettiğiniz Linux sistemlerini denemeniz için Sanal PC ve Docker makalemiz ile ev bilgisayarınızı güvenli hale getirmek ve çeşitli internet tuzaklarına karşı korunmak gibi onlarca ilginç konu için de CHIP 02/2021 sayısını sakın kaçırmayın!