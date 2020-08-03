1.000 TB Kapasiteli SSD'ler Geliyor. Tarih Açıklandı...

Nimbus Data, tartışmasız dünyanın en geniş kapasiteli SSD'lerini üreten şirket. Zira ABD'li şirket, 2 sene önce tam 40 bin Dolar fiyatlı 100 TB'lık SSD diski ExaDrive'ı çıkartmış ve bu alanda büyük fark yaratmıştı. Şirket, o günden bu yana da çalışmalarına devam ediyor. Hedef ise 1.000 TB!
Nimbus Data'nın kurucusu ve CEO'su Thomas Izokovich, kendisiyle yapılan bir röportajda şu an 400 TB kapasiteli SSD disklerinin ufukta olduğunu söylüyor. Şirketin yol haritasında 2021 içinde 200 TB'lık disklerin duyurusunu yapmak var. Ardından 2023 yılına kadar 400 TB'lık diskleri piyasaya sürmek istediklerini söyleyen Izokovich, SSD'deki 400 TB'lık alanın, bant kapasitesindeki karşılığının 1PB olduğunu ifade ediyor.
2023 yılından sonraki hedeflerinin 1.000 TB'lık disk olduğunu da müjdeleyen Thomas Izokovich, bu kapasitedeki disklerin de Nimbus Data'dan başka bir şirketin geliştiremeyeceği iddiasında.
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