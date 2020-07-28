SSD Nedir? Ne Gibi Avantajları Var? SSD Alırken Nelere Dikkat Edilmeli?

SSD nedir? SSD Ne İşe Yarar? SSD ve HDD arasındaki farklar nelerdir? SSD kullanmanın ne gibi avantajları var? SSD satın alırken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir? Bu makalede merak edilen tüm bu sorulara yanıt vermeye çalıştık.