SSD Nedir? Ne Gibi Avantajları Var? SSD Alırken Nelere Dikkat Edilmeli?

Hardisklerin yanı sıra günümüzde öne çıkan ürünlerden biri de SSD diskler. Bilgisayarlarda veri depolanmasını sağlayan harddisk aparatları yerine artık SSD dikkat çekiyor. Peki Ssd Nedir, Ne İşe Yarar? İşte Ssd Alırken Dikkat Edilmesi Gerekenler...
SSD NEDİR?
Teknolojinin akıl almaz ve önlenemez gelişimi ile veri depolamak için geçmiş zamanlarda kullanılan sabit disklerin yerini hızla ssd'ler aldı. Ssd günümüzde veri depolamak için kullanılan aygıtlara verilen isimdir. Ssd'ler sabit diskler yerine kullanılabilmeleri, işletim sisteminin daha hızlı çalışmasına sebep olmaları, uygulamaların hızla yüklenmesini sağlamaları ve veri aktarımını hızlı ve kolay bir şekilde yapabilmeleri sebebiyle günümüzde kullanıcılar tarafından oldukça talep görüyor. Ssd'lerde bulunan flash yongalar içinde saklanan verilerin uzun süre depolanabilmesini ve korunması sağlayarak kullanıcılara verilerini güvenli bir şekilde depolama imkanı sunar.
SSD ile HDD Arasındaki Farklar
Geleneksel sabit diskler (HDD) verileri dönen diskler üzerinde depolar; SSD'ler ise hareketli parçalara sahip değildir. SSD'leri bir çeşit pahalı USB belleğe benzetebiliriz. Bunun yanında SSD ve HDD aynı işlevi görürler; sisteminizi yükleyip, kişisel dosyalarınızı ve uygulamalarınızı depolarlar.
SSD Kullanmanın Avantajları Neler?
SSD'lerin HDD'lerin karşısındaki en büyük avantajı, hızı. Geleneksel sabit disklere göre SSD'li bir bilgisayar çok daha hızlı açılır ve uygulamaları çok daha hızlı açar. Bilgisayarınızı ister iş için kullanın, ister oyun veya eğitim amaçlı, SSD'nin farkını sıkça hissedeceksiniz.
SSD'ler hareketli parçalara sahip olmadığından, HDD'ler gibi aniden bozulma ihtimalleri daha düşüktür. Bununla birlikte arıza yapan bir SSD'den veri kurtarmak çok daha zor olabilir. SSD'lerin belirli bir yazma kapasitesi vardır ve bu kapasiteye ulaştıklarında kullanılmaz hale gelirler (normal bir kullanımda yıllarca hizmet verebilirler). Hareketli parçalara sahip olmaması, SSD'lerin dışarıdan gelecek sarsıntılardan HDD'ler gibi etkilenmediği anlamına gelir.
Motorundan gelen uğultu ve disk kafasından gelen çıtırtılar, HDD'lerin ortak özellikleri. SSD'ler ise tamamen sessiz çalışırlar. Son olarak SSD'ler, HDD'lerdeki "parçalanma" (fragmantation) sorununu yaşamazlar; bu sorunu otomatik olarak çözecek mekanizmalara sahiptirler ve müdahaleniz gerekmez.
Bununla birlikte SSD'lerin de bazı dezavantajları var. Bunların en başında SSD'lerin HDD'lere kıyasla yüksek fiyatları geliyor. HDD'lerde 500GB "giriş modeli" kabul edilirken SSD'lerde "giriş seviyesi" 128GB'a kadar inebiliyor. Dolayısıyla SSD'lere çok fazla para dökmek istemiyorsanız, SSD ve geniş HDD'yi bir arada kullanabilir, işletim sistemini ve en önemli uygulamaları SSD'ye yükleyerek hız avantajından faydalanabilirsiniz.
SSD Nasıl Takılır?
SSD'ler, SATA veri bağlantılarından faydalanırlar. SATA, 1, 2 ve 3 olmak üzere üç sürüme sahip ve bu sürümler sırasıyla 1.5Gbps, 3Gbps veya 6Gbps aktarabiliyor. Bununla birlikte anakaranızın SATA 3'ü desteklemesi şart değil çünkü SSD'ler geriye uyumlular. Dahası hız kazanımları, tamamen ham aktarım hızına bağlı olmadığından, SATA 3 desteklemeyen bir anakartta bile performans artışını elde edeceksiniz.
SSD'nizi kasanıza monte etmek için şu adımları izleyin.
- Kasayı açın ve anakartın SATA portlarına ve sabit disk yuvalarına rahatça ulaşabildiğinizden emin olun.
- SSD'yi destek parçasının içerisine yerleştirin ve ardından kasada boş bir 3,5 inç sabit disk yuvasına vidalayın.
- SATA kablosunun L şekilli ucunu SSD'ye, diğer ucunu anakartın üzerindeki boş bir SATA portuna bağlayın. Windows kurulumu için diğer sabit disklerin bağlantısını, kurulumu tamamlayana kadar sökün.
- PC'nizi açın ve Windows diskini veya USB'sini takın. Bios'unuzun önyükleme (boot) seçeneklerini kullanarak disk veya USB'den başlatma seçeneğini kullanın.
- Windows kurulumu başlayacak; ekrandaki yönergeleri izleyerek kurulumu tamamlayabilirsiniz.
SSD alırken nelere dikkat edilmesi gereklidir?
Ssd kullanımının ana amacı veri işleme ve depolama olduğundan ssd alırken öncelikle ssd'nin veri okuma-yazma hızına dikkat edilmelidir. Okuma-yazma hızları ssd'lerin üzerinde belirtilirler ve okuma-yazma hızının yüksek olması ssd'nin de iyi bir ssd olup olmamasıyla doğru orantılıdır. Günümüzde ssd'lerin okuma-yazma hızı ortalama olarak 300-500MB/Sn aralığında değişmektedir. Sdd alırken kullanım amacı da önem taşıyan konulardandır. Ssd üzerine aktarmak istediğiniz verilerin boyutuna ve verileri kullanım amacınıza göre uygun depolama hacmine sahip bir ssd seçmek uygun olacaktır. Ssd alırken kullanacağınız veri depolama kapasitesinin üzerinde bir ssd almak ssd belleğiniz kullanımını olumlu yönde etkileyecektir.
- Adım adım HDD'den SSD'ye taşınmak!
- SSD'ler zamanla neden "ölüyor?"
- SSD'lerin bozulduğu nasıl anlaşılır?
SSD Nedir? Ne gibi avantajları vardır?
Hardisklerin yanı sıra günümüzde öne çıkan ürünlerden biri de SSD diskler. Bilgisayarlarda veri depolanmasını sağlayan harddisk aparatları yerine artık SSD dikkat çekiyor. Peki Ssd Nedir, Ne İşe Yarar? İşte Ssd Alırken Dikkat Edilmesi Gerekenler...
SSD NEDİR?
Teknolojinin akıl almaz ve önlenemez gelişimi ile veri depolamak için geçmiş zamanlarda kullanılan sabit disklerin yerini hızla ssd'ler aldı. Ssd günümüzde veri depolamak için kullanılan aygıtlara verilen isimdir. Ssd'ler sabit diskler yerine kullanılabilmeleri, işletim sisteminin daha hızlı çalışmasına sebep olmaları, uygulamaların hızla yüklenmesini sağlamaları ve veri aktarımını hızlı ve kolay bir şekilde yapabilmeleri sebebiyle günümüzde kullanıcılar tarafından oldukça talep görüyor. Ssd'lerde bulunan flash yongalar içinde saklanan verilerin uzun süre depolanabilmesini ve korunması sağlayarak kullanıcılara verilerini güvenli bir şekilde depolama imkanı sunar.
SSD ile HDD Arasındaki Farklar
Geleneksel sabit diskler (HDD) verileri dönen diskler üzerinde depolar; SSD'ler ise hareketli parçalara sahip değildir. SSD'leri bir çeşit pahalı USB belleğe benzetebiliriz. Bunun yanında SSD ve HDD aynı işlevi görürler; sisteminizi yükleyip, kişisel dosyalarınızı ve uygulamalarınızı depolarlar.
SSD Kullanmanın Avantajları Neler?
SSD'lerin HDD'lerin karşısındaki en büyük avantajı, hızı. Geleneksel sabit disklere göre SSD'li bir bilgisayar çok daha hızlı açılır ve uygulamaları çok daha hızlı açar. Bilgisayarınızı ister iş için kullanın, ister oyun veya eğitim amaçlı, SSD'nin farkını sıkça hissedeceksiniz.
SSD'ler hareketli parçalara sahip olmadığından, HDD'ler gibi aniden bozulma ihtimalleri daha düşüktür. Bununla birlikte arıza yapan bir SSD'den veri kurtarmak çok daha zor olabilir. SSD'lerin belirli bir yazma kapasitesi vardır ve bu kapasiteye ulaştıklarında kullanılmaz hale gelirler (normal bir kullanımda yıllarca hizmet verebilirler). Hareketli parçalara sahip olmaması, SSD'lerin dışarıdan gelecek sarsıntılardan HDD'ler gibi etkilenmediği anlamına gelir.
Motorundan gelen uğultu ve disk kafasından gelen çıtırtılar, HDD'lerin ortak özellikleri. SSD'ler ise tamamen sessiz çalışırlar. Son olarak SSD'ler, HDD'lerdeki "parçalanma" (fragmantation) sorununu yaşamazlar; bu sorunu otomatik olarak çözecek mekanizmalara sahiptirler ve müdahaleniz gerekmez.
Bununla birlikte SSD'lerin de bazı dezavantajları var. Bunların en başında SSD'lerin HDD'lere kıyasla yüksek fiyatları geliyor. HDD'lerde 500GB "giriş modeli" kabul edilirken SSD'lerde "giriş seviyesi" 128GB'a kadar inebiliyor. Dolayısıyla SSD'lere çok fazla para dökmek istemiyorsanız, SSD ve geniş HDD'yi bir arada kullanabilir, işletim sistemini ve en önemli uygulamaları SSD'ye yükleyerek hız avantajından faydalanabilirsiniz.
SSD Nasıl Takılır?
SSD'ler, SATA veri bağlantılarından faydalanırlar. SATA, 1, 2 ve 3 olmak üzere üç sürüme sahip ve bu sürümler sırasıyla 1.5Gbps, 3Gbps veya 6Gbps aktarabiliyor. Bununla birlikte anakaranızın SATA 3'ü desteklemesi şart değil çünkü SSD'ler geriye uyumlular. Dahası hız kazanımları, tamamen ham aktarım hızına bağlı olmadığından, SATA 3 desteklemeyen bir anakartta bile performans artışını elde edeceksiniz.
SSD'nizi kasanıza monte etmek için şu adımları izleyin.
- Kasayı açın ve anakartın SATA portlarına ve sabit disk yuvalarına rahatça ulaşabildiğinizden emin olun.
- SSD'yi destek parçasının içerisine yerleştirin ve ardından kasada boş bir 3,5 inç sabit disk yuvasına vidalayın.
- SATA kablosunun L şekilli ucunu SSD'ye, diğer ucunu anakartın üzerindeki boş bir SATA portuna bağlayın. Windows kurulumu için diğer sabit disklerin bağlantısını, kurulumu tamamlayana kadar sökün.
- PC'nizi açın ve Windows diskini veya USB'sini takın. Bios'unuzun önyükleme (boot) seçeneklerini kullanarak disk veya USB'den başlatma seçeneğini kullanın.
- Windows kurulumu başlayacak; ekrandaki yönergeleri izleyerek kurulumu tamamlayabilirsiniz.
SSD alırken nelere dikkat edilmesi gereklidir?
Ssd kullanımının ana amacı veri işleme ve depolama olduğundan ssd alırken öncelikle ssd'nin veri okuma-yazma hızına dikkat edilmelidir. Okuma-yazma hızları ssd'lerin üzerinde belirtilirler ve okuma-yazma hızının yüksek olması ssd'nin de iyi bir ssd olup olmamasıyla doğru orantılıdır. Günümüzde ssd'lerin okuma-yazma hızı ortalama olarak 300-500MB/Sn aralığında değişmektedir. Sdd alırken kullanım amacı da önem taşıyan konulardandır. Ssd üzerine aktarmak istediğiniz verilerin boyutuna ve verileri kullanım amacınıza göre uygun depolama hacmine sahip bir ssd seçmek uygun olacaktır. Ssd alırken kullanacağınız veri depolama kapasitesinin üzerinde bir ssd almak ssd belleğiniz kullanımını olumlu yönde etkileyecektir.
- Adım adım HDD'den SSD'ye taşınmak!
- SSD'ler zamanla neden "ölüyor?"
- SSD'lerin bozulduğu nasıl anlaşılır?
SSD Nedir? Ne gibi avantajları vardır?
Hardisklerin yanı sıra günümüzde öne çıkan ürünlerden biri de SSD diskler. Bilgisayarlarda veri depolanmasını sağlayan harddisk aparatları yerine artık SSD dikkat çekiyor. Peki Ssd Nedir, Ne İşe Yarar? İşte Ssd Alırken Dikkat Edilmesi Gerekenler...
SSD NEDİR?
Teknolojinin akıl almaz ve önlenemez gelişimi ile veri depolamak için geçmiş zamanlarda kullanılan sabit disklerin yerini hızla ssd'ler aldı. Ssd günümüzde veri depolamak için kullanılan aygıtlara verilen isimdir. Ssd'ler sabit diskler yerine kullanılabilmeleri, işletim sisteminin daha hızlı çalışmasına sebep olmaları, uygulamaların hızla yüklenmesini sağlamaları ve veri aktarımını hızlı ve kolay bir şekilde yapabilmeleri sebebiyle günümüzde kullanıcılar tarafından oldukça talep görüyor. Ssd'lerde bulunan flash yongalar içinde saklanan verilerin uzun süre depolanabilmesini ve korunması sağlayarak kullanıcılara verilerini güvenli bir şekilde depolama imkanı sunar.
SSD ile HDD Arasındaki Farklar
Geleneksel sabit diskler (HDD) verileri dönen diskler üzerinde depolar; SSD'ler ise hareketli parçalara sahip değildir. SSD'leri bir çeşit pahalı USB belleğe benzetebiliriz. Bunun yanında SSD ve HDD aynı işlevi görürler; sisteminizi yükleyip, kişisel dosyalarınızı ve uygulamalarınızı depolarlar.
SSD Kullanmanın Avantajları Neler?
SSD'lerin HDD'lerin karşısındaki en büyük avantajı, hızı. Geleneksel sabit disklere göre SSD'li bir bilgisayar çok daha hızlı açılır ve uygulamaları çok daha hızlı açar. Bilgisayarınızı ister iş için kullanın, ister oyun veya eğitim amaçlı, SSD'nin farkını sıkça hissedeceksiniz.
SSD'ler hareketli parçalara sahip olmadığından, HDD'ler gibi aniden bozulma ihtimalleri daha düşüktür. Bununla birlikte arıza yapan bir SSD'den veri kurtarmak çok daha zor olabilir. SSD'lerin belirli bir yazma kapasitesi vardır ve bu kapasiteye ulaştıklarında kullanılmaz hale gelirler (normal bir kullanımda yıllarca hizmet verebilirler). Hareketli parçalara sahip olmaması, SSD'lerin dışarıdan gelecek sarsıntılardan HDD'ler gibi etkilenmediği anlamına gelir.
Motorundan gelen uğultu ve disk kafasından gelen çıtırtılar, HDD'lerin ortak özellikleri. SSD'ler ise tamamen sessiz çalışırlar. Son olarak SSD'ler, HDD'lerdeki "parçalanma" (fragmantation) sorununu yaşamazlar; bu sorunu otomatik olarak çözecek mekanizmalara sahiptirler ve müdahaleniz gerekmez.
Bununla birlikte SSD'lerin de bazı dezavantajları var. Bunların en başında SSD'lerin HDD'lere kıyasla yüksek fiyatları geliyor. HDD'lerde 500GB "giriş modeli" kabul edilirken SSD'lerde "giriş seviyesi" 128GB'a kadar inebiliyor. Dolayısıyla SSD'lere çok fazla para dökmek istemiyorsanız, SSD ve geniş HDD'yi bir arada kullanabilir, işletim sistemini ve en önemli uygulamaları SSD'ye yükleyerek hız avantajından faydalanabilirsiniz.
SSD Nasıl Takılır?
SSD'ler, SATA veri bağlantılarından faydalanırlar. SATA, 1, 2 ve 3 olmak üzere üç sürüme sahip ve bu sürümler sırasıyla 1.5Gbps, 3Gbps veya 6Gbps aktarabiliyor. Bununla birlikte anakaranızın SATA 3'ü desteklemesi şart değil çünkü SSD'ler geriye uyumlular. Dahası hız kazanımları, tamamen ham aktarım hızına bağlı olmadığından, SATA 3 desteklemeyen bir anakartta bile performans artışını elde edeceksiniz.
SSD'nizi kasanıza monte etmek için şu adımları izleyin.
- Kasayı açın ve anakartın SATA portlarına ve sabit disk yuvalarına rahatça ulaşabildiğinizden emin olun.
- SSD'yi destek parçasının içerisine yerleştirin ve ardından kasada boş bir 3,5 inç sabit disk yuvasına vidalayın.
- SATA kablosunun L şekilli ucunu SSD'ye, diğer ucunu anakartın üzerindeki boş bir SATA portuna bağlayın. Windows kurulumu için diğer sabit disklerin bağlantısını, kurulumu tamamlayana kadar sökün.
- PC'nizi açın ve Windows diskini veya USB'sini takın. Bios'unuzun önyükleme (boot) seçeneklerini kullanarak disk veya USB'den başlatma seçeneğini kullanın.
- Windows kurulumu başlayacak; ekrandaki yönergeleri izleyerek kurulumu tamamlayabilirsiniz.
SSD alırken nelere dikkat edilmesi gereklidir?
Ssd kullanımının ana amacı veri işleme ve depolama olduğundan ssd alırken öncelikle ssd'nin veri okuma-yazma hızına dikkat edilmelidir. Okuma-yazma hızları ssd'lerin üzerinde belirtilirler ve okuma-yazma hızının yüksek olması ssd'nin de iyi bir ssd olup olmamasıyla doğru orantılıdır. Günümüzde ssd'lerin okuma-yazma hızı ortalama olarak 300-500MB/Sn aralığında değişmektedir. Sdd alırken kullanım amacı da önem taşıyan konulardandır. Ssd üzerine aktarmak istediğiniz verilerin boyutuna ve verileri kullanım amacınıza göre uygun depolama hacmine sahip bir ssd seçmek uygun olacaktır. Ssd alırken kullanacağınız veri depolama kapasitesinin üzerinde bir ssd almak ssd belleğiniz kullanımını olumlu yönde etkileyecektir.
- Adım adım HDD'den SSD'ye taşınmak!
- SSD'ler zamanla neden "ölüyor?"
- SSD'lerin bozulduğu nasıl anlaşılır?
Okuyucu YorumlarıToplam 7 Yorum Giriş Yapın
ssd ler bozuluyorcu arkadaşları şöyle alalım...
@06 Aralık 2016 10:33 aynen, yaklaşık beş yıldır masaüstünde 64 gblık ssd var, sıkıntı yok, notebooka da 240 gb lık aldım, jet hızında çalışıyor... yeniliklere açık olmak lazım...
@06 Mart 2017 22:38 TABİ ZENGİNSİN :D
Ssd candır gerisi heyecandır.ah birde ucuz olsa.ölü pcyi diriltir.Pcyi kapatsam mı acaba açılışta kanser olurmuyum paranoyasından kurtarır.??
3 yıllık bilgisayarıma taktım, değişime inanamıyorum, laptobun açma düğmesine basıyorum eğilip şarj aletini takıyorum bakıyorum bilgisayar açılmış ve kullanıma hazır, herkese tavsiye ederim, bilgisayar açma zahmetini tablet kadar kolaylaştırıyor. Kullanımdan hiç bahsetmiyorum bile
Vallaha Bende Yarın Taktırıyorum Bakalım Ne Olacak :D
@22 Nisan 2017 22:05 güzel oldu valla :D