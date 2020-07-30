Bill Gates'ten Elon Musk'a gözdağı verdi: Bilmediğin konularda konuşma

Elon Musk'ın koronavirüs pandemisini ciddiye almaması ve ti'ye alan açıklamaları Bill Gates'i baya kızdırmış gibi görünüyor. Gates bir röportajında Elon Musk'ı sert eleştirdi.

Bill Gates'ten Elon Musk'a korona eleştirisi: Bilmediğin konularda konuşma

Koronavirüs pandemisi dünya genelinde herkesi etkiledi. Salgın nedeniyle insanlar uzmanlardan duydukları ya da kulaktan dolma bilgileri birbirine aktarıyor. Ancak ünlü isimlerin konu ile ilgili söylediği sözler oldukça dikkat çekiyor.

Tesla ve SpaceX kurucusu Elon Musk da koronavirüs ile ilgili açıklamalarıyla dikkat çeken isimlerden biri. Pandeminin başlangıcından bu yana konuyu ti'ye alan açıklamalar yapan Musk, koronavirüsün abartıldığını söylemiş daha sonra ise çocukların doğuştan bağışıklığı olduğunu söylemişti. Açıklamalarıyla tepki çeken Musk, tutumunu değiştirmedi.

Elon Musk'ın Koronavirüs Açıklamaları Bill Gates'i Kızdırdı

İşte Elon Musk'ın koronavirüs pandemisiyle ilgili yaptığı bu açıklamalar, Microsoft Kurucusu Bill Gates'i de kızdırdı.

Bill Gates, CNN'e verdiği röportajda Elon Musk'ın Tesla ve SpaceX başarılarından söz etti. Ancak Musk'ın aşılarla herhangi bir ilgisi olmadığına işaret eden Gates, bu konuda Musk'ın yaptığı açıklamaların çirkin olduğunu söyledi. Gates, Elon Musk'a "Dahil olmadığı konularda daha fazla konuşmaması gerektiğini" söyledi.

Elon Musk'ın Bill Gates'e henüz ne yanıt vereceğini bilmiyoruz. Ancak iki isim arasında bir polemik olacağı kesin.

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