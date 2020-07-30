Bill Gates'ten Elon Musk'a gözdağı verdi: Bilmediğin konularda konuşma

Elon Musk'ın koronavirüs pandemisini ciddiye almaması ve ti'ye alan açıklamaları Bill Gates'i baya kızdırmış gibi görünüyor. Gates bir röportajında Elon Musk'ı sert eleştirdi.