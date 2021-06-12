1.000 Yıldır Kırılmadan Duran Tavuk Yumurtası Bulundu; Hem de Lağımda...

Dünya'nın kırılmadan saklanan en eski yumurtası bir lağım çukurunda bulundu. Bu yumurta, şaşırtıcı bir biçimde 1.000 yıllık bir geçmişe sahip!

12 Haziran 2021 00:02

Levent Öztürk