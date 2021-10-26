1.800 dolarlık Sony Xperia Pro-I Resmi Olarak Tanıtıldı!

2021'in başında Sony, 2.500 dolarlık Xperia Pro'yu tanıttı. Bu ürün, şirketin video profesyonelleri için yaptığı bir telefondu. Şimdi Sony, fotoğraf tutkunlarına hitap etmek için tasarlanmış ikinci bir profesyonel sınıf akıllı telefonla geri döndü. Xperia Pro-I'nin ana özelliği, şirketin RX100 VII bas-çek kamerasından ödünç alınan 1 inçlik sensör. Bu, çoğu telefonda bulabileceğinizden çok daha büyük bir sensör.
Düşük ışıkta çok iyi sonuç veren kamera ile telefon 12-bit RAW dosyası kaydedebiliyor ve saniyede 120 kare ile 4K video çekebiliyor. 315 noktadan otomatik odaklama yapan kamera böylece çerçevenin yüzde 95'ini kapsayabiliyor.
Pro-I üzerinde ayrıca Sony'nin BIONZ X görüntü işlemcisi bulunuyor. bu sayede, otomatik odaklama ve otomatik ışık ayarı aktifken saniyede 20 kare video çekimi yapabiliyor.
Kamerasını bir kenara bırakacak olursak, Xperia Pro-I aslında güçlendirilmiş bir Xperia 1 III. Telefon 12 GB RAM ve 512 GB dahili depolama ile desteklenen bir Snapdragon 888'e sahip. Bir microSD kart yardımıyla 1 TB'a kadar ek depolama alanı kazanmak da mümkün. Sony, 4.500 mAh kapasiteli pil ile Pro-I'yi tek bir şarjla tam gün kullanabileceğimizi iddia ediyor. Kutunun içinde, telefonu 30 dakikada yüzde 50'ye kadar şarj edebilen 30W'lık bir güç adaptörü var.
Pro-I ayrıca, Xperia 1 III ile gelen aynı 6,5 inç OLED ekrana sahip. Ekran 120Hz yenileme hızını destekliyor ve 4K çözünürlük sunuyor.
Elbette bu kamera sensörü ve cep telefonuna eklenen yeni özellikler, ucuza mal olmuyor. Sony'nin Xperia Pro-I'e koyduğu fiyat etiketi 1.800 dolar gibi büyük bir rakam. Telefonun Aralık ayında pazarda olması hedefleniyor.
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