1.800 dolarlık Sony Xperia Pro-I Resmi Olarak Tanıtıldı!

Sony'nin yeni tanıttığı telefonu Sony Xperia Pro-I, üzerindeki 1 inçlik kamera sensörü ile dikkat çekiyor. Bu sensör, firmanın RX100 VII kamerasında kullandığı sensör ile aynı...

1.800 dolarlık Sony Xperia Pro-I Tanıtıldı!

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1.800 dolarlık Sony Xperia Pro-I Resmi Olarak Tanıtıldı!

 

 