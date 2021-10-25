Apple Watch 7'nin Tamiri Kolay mı? iFixit, Watch 7'yi de Parça Parça Etti!

Apple'ın 7'inci nesil yeni akıllı saati Watch 7, piyasaya çıktı çıkmasına ancak olur da bozulursa tamiri ne kadar kolay olur, bunu hiç düşündünüz mü? Kimileri "eh, ben tamir etmeyeceğim," diye düşünüyor olabilir, ancak öte yandan elektronik cihazların içini açmaya meraklı pek çok insan da tanıyoruz ve bu tabii ki daha ekonomik bir yol. Elbette ekonomik olduğu kadar da riskli; cihazı bozabilirsiniz. O nedenle bu tip işlerle ilgileniyorsanız zaman zaman iFixit'in değerlendirmelerine kulak vermek iyi olacaktır.
Cihazların içini açarak donanımı yakından tanıyan ve sonucunda cihazın tamir edilebilirlik skorunu belirleyen iFixit, Apple Watch 7'nin de içini açmış. Watch 7'nin, iç yapısıyla Watch 6 ile büyük benzerlik gösterdiğini söyleyen ekip, bataryanın biraz daha büyüdüğünü ortaya çıkartırken, cihazın hoparlör modülünde de bazı ince ayarlar yapıldığını tespit etmiş.
Yapılan değişikliklerin "küçük ama etkili" olduğunun altını çizen iFixit, bileşenlerin nispeten kolay değiştirilebildiğini söylerken, ayrıca kayışların hala değiştirilebilir ve geriye uyumluluk gösteriyor olmasını da beğenmiş.
iFixit, sonuç olarak Watch 7'e tamir edilebilirlik notu olarak 10 üzerinden 6 vermiş ki, bu Apple için iyi skorlardan biri. Zira son olarak iPhone 13 Pro, 10 üzerinden 5 puan alarak şartları zorlamıştı. Watch 7'nin detaylı değerlendirmesine buradan ulaşabilirsiniz.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın