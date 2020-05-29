1 Haziran'da neler değişecek? İşte açılacak yerler

1 Haziran'dan itibaren bazı yasaklar kaldırılıyor. Peki 1 Haziran'da nereler açılacak? Hangi yasaklar kaldırılacak? Yaş kısıtlamalarında son durum nedir? Şehirlerarası seyahat serbest olacak mı? Kreşler, restoranlar, havuzlar açılacak mı? İşte detaylar...

1 Haziran'da neler değişecek? İşte açılacak yerler

1 Haziran'dan itibaren Koronavirüs pandemisi nedeniyle alınan kısıtlama kararları, normalleşme süreci kapsamında yeniden düzenleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 28 Mayıs'ta gerçekleştirilen kabine toplantısının ardından normalleşme süreci kapsamında alınan yeni kararları açıkladı. Buna göre 1 Haziran'da açılacak yerler ve kalkacak yasaklar belli oldu. Peki 1 Haziran'da açılacak yerler nereler? Yaş kısıtlamalarında son durum nedir? Hangi yasaklar kaldırıldı? İşte yanıtı...

1 Haziran'da Açılacak Yerler

Şehirlerarası seyahat sınırlaması 1 Haziran'da tamamen kaldırılacak.

Kreşler ve gündüz bakım evlerinin tamamı 1 Haziran'da açılacak.

Kamuda 1 Haziran itibariyle normal mesaiye başlanacak.

Restoranlar, kafeler, kıraathaneler, pastaneler, çay bahçeleri 1 Haziran'da hizmet vermeye başlayacak. (Saat 22'ye kadar.) (Eğlence mekanları ve nargile satışı bu kapsamın dışında.)

Yüzme havuzu türü işletmeler 1 Haziran'dan itibaren açılacak.

Kütüphaneler, Millet Kıraathaneleri, Gençlik Merkezleri 1 Haziran'dan itibaren belirlenen şartlarda faaliyetlerini sürdürmeye başlayacak.

Açık hava konserleri 1 Haziran'dan itibaren saat 24.00'a kadar sınırlı olarak başlayabilecek.

Spor tesisleri gece 24.00'a kadar hizmet verebilecek.

Müze ve ören yerleri 1 Haziran'da açılacak.

Yol güzergahlarındaki dinlenme tesisleri de 1 Haziran'da hizmet vermeye başlayacak.

Hayvan satış yerleri 1 Haziran'dan, hipodromlar 10 Haziran'dan itibaren faaliyete geçebilecek.

Plajlar ve milli parklar 1 Haziran'dan itibaren faaliyete geçecek.

Sürücü kursları, benzeri kurslar 1 Haziran'dan itibaren hizmet verebilecek.

Bireysel sporlarla ilgili sınırlamalar kaldırılmıştır

Deniz turizmi, balıkçılığı ve taşımacılığı ile ilgili sınırlamalar da belirlenen kurallar dahilinde kaldırıldı.

Yaş Sınırlamalarına 1 Haziran Düzenlemesi

20 yaş altı sokağa çıkma yasağı 18 yaşa indirildi. (0-18 yaş grubunun tamamı, çarşamba ve cuma günleri 14.00-20.00 saatleri arasında sokağa çıkma sınırlamasına tabi olmayacak.)

İşletme sahibi 65 yaş üstü vatandaşlar kurallara uyarak işine başlayabilecek. (Maske, mesafe ve temizlik şartıyla) 

65 yaş ve üstünün sokağa çıkma sınırlaması ve pazar günleri 14.00-20.00 saatleri arasında istisna kapsamında olma uygulaması devam edecek.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
A101 28 Mayıs 2020 aktüel kataloğunda tablet, TV ve cep telefonu sürprizi
Merakla beklenen Dark 3. sezon fragmanı yayınlandı! Dark 3. sezon ne zaman?
BİM 27 Mayıs 2020 aktüel ürünlerinde aksiyon kamerası, TV, kulaklık fırsatı
La Casa De Papel 5. sezon ne zaman ? İşte La Casa De Papel 5. sezon iddiaları
Günün En çok Okunanları
Linux'un Babasından, "Intel mi, AMD mi" Sorusuna Samimi Cevap
Microsoft Edge'in İçinden, Google Chrome'un Meşhur Dinozoruna Rakip Çıktı
Facebook Collab: Facebook'tan, Tik-Tok Benzeri Bir Müzik Yapma Uygulaması
1 Haziran'da neler değişecek? İşte açılacak yerler
Samsung, Bazı Telefonlarında "Çıkartılabilir Pile" Geri mi Dönüyor?

 

 