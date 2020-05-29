1 Haziran'da neler değişecek? İşte açılacak yerler

1 Haziran'dan itibaren bazı yasaklar kaldırılıyor. Peki 1 Haziran'da nereler açılacak? Hangi yasaklar kaldırılacak? Yaş kısıtlamalarında son durum nedir? Şehirlerarası seyahat serbest olacak mı? Kreşler, restoranlar, havuzlar açılacak mı? İşte detaylar...