1 Haziran'da neler değişecek? İşte açılacak yerler

1 Haziran'dan itibaren Koronavirüs pandemisi nedeniyle alınan kısıtlama kararları, normalleşme süreci kapsamında yeniden düzenleniyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 28 Mayıs'ta gerçekleştirilen kabine toplantısının ardından normalleşme süreci kapsamında alınan yeni kararları açıkladı. Buna göre 1 Haziran'da açılacak yerler ve kalkacak yasaklar belli oldu. Peki 1 Haziran'da açılacak yerler nereler? Yaş kısıtlamalarında son durum nedir? Hangi yasaklar kaldırıldı? İşte yanıtı...
1 Haziran'da Açılacak Yerler
Şehirlerarası seyahat sınırlaması 1 Haziran'da tamamen kaldırılacak.
Kreşler ve gündüz bakım evlerinin tamamı 1 Haziran'da açılacak.
Kamuda 1 Haziran itibariyle normal mesaiye başlanacak.
Restoranlar, kafeler, kıraathaneler, pastaneler, çay bahçeleri 1 Haziran'da hizmet vermeye başlayacak. (Saat 22'ye kadar.) (Eğlence mekanları ve nargile satışı bu kapsamın dışında.)
Yüzme havuzu türü işletmeler 1 Haziran'dan itibaren açılacak.
Kütüphaneler, Millet Kıraathaneleri, Gençlik Merkezleri 1 Haziran'dan itibaren belirlenen şartlarda faaliyetlerini sürdürmeye başlayacak.
Açık hava konserleri 1 Haziran'dan itibaren saat 24.00'a kadar sınırlı olarak başlayabilecek.
Spor tesisleri gece 24.00'a kadar hizmet verebilecek.
Müze ve ören yerleri 1 Haziran'da açılacak.
Yol güzergahlarındaki dinlenme tesisleri de 1 Haziran'da hizmet vermeye başlayacak.
Hayvan satış yerleri 1 Haziran'dan, hipodromlar 10 Haziran'dan itibaren faaliyete geçebilecek.
Plajlar ve milli parklar 1 Haziran'dan itibaren faaliyete geçecek.
Sürücü kursları, benzeri kurslar 1 Haziran'dan itibaren hizmet verebilecek.
Bireysel sporlarla ilgili sınırlamalar kaldırılmıştır
Deniz turizmi, balıkçılığı ve taşımacılığı ile ilgili sınırlamalar da belirlenen kurallar dahilinde kaldırıldı.
Yaş Sınırlamalarına 1 Haziran Düzenlemesi
20 yaş altı sokağa çıkma yasağı 18 yaşa indirildi. (0-18 yaş grubunun tamamı, çarşamba ve cuma günleri 14.00-20.00 saatleri arasında sokağa çıkma sınırlamasına tabi olmayacak.)
İşletme sahibi 65 yaş üstü vatandaşlar kurallara uyarak işine başlayabilecek. (Maske, mesafe ve temizlik şartıyla)
65 yaş ve üstünün sokağa çıkma sınırlaması ve pazar günleri 14.00-20.00 saatleri arasında istisna kapsamında olma uygulaması devam edecek.
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