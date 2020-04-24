10 Bin Çocuğa Online Eğitim Verilecek!

Türkiye Vodafone Vakfı ve Habitat Derneği işbirliğiyle yürütülen "Yarını Kodlayanlar" projesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında online eğitim dönemine geçiliyor. Buna göre, 7-14 yaş arası çocuklar dijital platformlar üzerinden açılacak sınıflar aracılığıyla kodlama öğrenebilecek. Yarını Kodlayanlar Online Eğitimleri ile yaz sonuna kadar 10 bin çocuğa ulaşılması hedefleniyor.