Netflix, Koronavirüs Günlerinde Yakaladığı Başarının Keyfini Sürüyor

Koronavirüs salgını ve evde kalma uygulamalarının etkisi, farklı iş alanlarını farklı şekillerde etkiliyor. Bu etki, Netflix için her zamankinden daha fazla kişinin akış hizmetini kullanması anlamına geliyor. Firma, 2020 ilk çeyrek gelir raporunda eve kapanmaların artması ile beraber üyelik büyümesinin zirve yaptığını söylerken, bu kararların sona ermesiyle de yılın geri kalanında negatif etki olabileceği tahmininde bulundu. Bu dönem içerisinde 16 milyon üye kazanan firma, ilk olarak tahmin edilen yedi milyonun çok üzerine çıkmış oldu.
Tahmin edilebileceği gibi, geçtiğimiz birkaç hafta boyunca yayınlanan içeriklerin izlenmesi konusunda da önemli başarılar söz konusu. Tiger King: Murder, Mayhem and Madness için ilk dört haftada 64 milyon izleyici açıklanırken, Ozark'ın üçüncü sezonu için 29 milyon, Money Heist (diğer adıyla La Casa de Papel) için 65 milyon, Spenser Confidential için ise 85 milyon izleyici bildirildi.
Salgın için alınan önlemler, Dünya genelinde film çekimlerini durdurdu ancak Netflix, müşteri desteğini evden çalışma düzenleri ile yönettiğini ve ek olarak 2.000 uzaktan çalışanı işe aldığını belirtiyor. En çok etkilenen çalışanlara yardım edilmesi için de firma 100 milyon dolarlık bir kaynak oluşturdu ve üretimde çalışanlar için yedi haftalık ödemelerin yapıldığını belirtti.
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