10 Gün Suda Kalan Tesla, Nasıl Tamir Edilir
10 gün suda kalan bir Tesla otomobil, tekrar hayata döndürülebilir mi? Cevap, bu videoda gizli...
Hasar görmüş Tesla'ların onarım işinin kolay olduğunu sanıyor olabilirsiniz ancak bu işin zor olduğu, bir YouTube videosunda anlaşıldı.
Rich Rebuilds'ten Rich, YouTube'ta paylaştığı videoda suya batarak hasar görmüş birkaç Tesla'yı onarmaya çalışıyor. Rich'in deneyimi ise en hafif ifadeyle asap bozucu. Rich, bu videoda eline geçen, 10 gün suda beklemiş bir Tesla'nın pilini çıkarmaya çalışıyor ve bunun çok tehlikeli ve berbat bir iş olduğunu söylüyor.
Pil, sudan ciddi hasar görse de, otomobilin tek hasar gören parçası değil. Selden zarar gören çoğu araçta olduğu gibi, burada da küf gelişimi gibi biyolojik sorunlar çıkabiliyor. Suyun otomobildeki elektrikli aksesuar sistemlerine hasar vermiş olma ihtimali de düşük değil.
Elektrikli otomobillerle veya elektrikli herhangi bir şeyle uğraşmak çok tehlikeli olabileceğinden ve ölümle sonuçlanabileceğinden, Rich'in yaptıklarını sakın denemeyin.
Zeynel A. Öztürk
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