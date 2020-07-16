10 Milyar Işık Yılı Uzaklıkta, Dev Bir Patlama Tespit Edildi

Astronomlar, 10 milyar ışık yılı uzaklıkta gerçekleşen ve evrenin lk zamanlarında gerçekleştiği tahmin edilen dev bir patlama yakaladı.

16 Temmuz 2020 20:00

Levent Öztürk