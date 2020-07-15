OPPO'dan 125W yeni şarj teknolojisi! Hızlı, kablosuz, mini boy! Ayrıntılar

Hızlı şarj teknolojisinin öncüsü OPPO, bugün 125W hızlı şarj, 65W AirVOOC kablosuz hızlı şarj ve 50W mini SuperVOOC şarj cihazlarını tanıttı. Tanıtılan yeni hızlı şarj serisi, OPPO'nun bu alandaki lider konumunu güçlendiriyor. İşte cihazların özellikleri...

OPPO yeni şarj teknolojilerini tanıttı! Hızlı, kablosuz ve mini boy...

Çinli teknoloji firması OPPO yeni hızlı şarj cihazlarını tanıttı. Firma, 125W hızlı şarj, 65W AirVOOC kablosuz hızlı şarj, ultra küçük taşınabilir 50W mini SuperVOOC şarj ve 110W mini hızlı şarj cihazlarını resmi olarak piyasaya sürdüğünü duyurdu. İşte yeni cihazların özellikleri...

5G ÇAĞINDA DAHA HIZLI ŞARJ: 125W

OPPO'nun 125W hızlı şarj teknolojisi, 4000mAh bataryayı 5 dakikada %41'e kadar, 20 dakikada ise tamamen şarj edebilen en hızlı doğrudan şarj teknolojisini kullanıyor. Aynı zamanda önceki SuperVOOC ve VOOC hızlı şarj protokolleriyle uyumlu olan cihaz, 65W PD ve 125W PPS dahil olmak üzere genel protokolleri de destekliyor ve şu an sektörün en gelişmiş hızlı şarj teknolojisini sunuyor.

KABLOSUZ HIZLI ŞARJ: 65W AirVOOC

65W AirVOOC kablosuz hızlı şarj cihazı, 4000mAh bir bataryanın tamamını 30 dakikada en hızlı şekilde şarj edebiliyor. Kullanılan teknoloji, yabancı cihaz algılama fonksiyonuna ek olarak beş kat fazla güvenlik önlemiyle çalışıyor. Ayrıca Qi standardıyla de uyumlu olan 65W AirVOOC kablosuz hızlı şarj cihazı, kullanıcılara kablosuz ve süper hızlı şarj deneyimi sunuyor. Buna ek olarak, OPPO 65W AirVOOC kablosuz hızlı şarjının farklı tasarıma sahip bir versiyonu da geliştirdi. Cihaz, kalıpsız hızlı prototipleme teknolojisiyle şekillendirilmiş camdan üretildi ve tüketici elektroniği pazarında bu tür teknolojinin ilk uygulaması olma özelliği taşıyor.

Şarj cihazının alt kısmı, ısı alışverişini ayarlamak için yarı iletken soğutucuyla donatıldı. Bu da cihaz şarj edildikten sonra ahizenin ısınmamasını sağlıyor. Eşsiz tasarım, mobil telefon şarj etme işlemini daha kullanışlı hale getiriyor ve yüksek güçlü şarj kapasitesi sunuyor. 65W AirVOOC kablosuz hızlı şarjının daha önce görülmemiş bir şarj deneyimi sağlayan benzersiz özellikleri, onu 5G çağında şarj cihazı seçiminde kullanıcıların ilk tercihi haline getirecek.

KOLAY TAŞINABİLEN MİNİ BOY: 50W Mini SuperVOOC

OPPO bugün ayrıca dünyanın en küçük ve en ince 50W mini SuperVOOC şarj cihazını ve benzersiz bir çift seviyeli mimariye sahip 110W mini hızlı şarj cihazını da piyasaya sürdü. OPPO'nun yalnızca 1,05 cm inceliğe sahip 50W mini SuperVOOC şarj cihazı, kartvizit cüzdanına benzer bir boyutta geliştirildi.

Tasarımı sayesinde kullanıcılar cihazı kolayca gömlek ya da ceket ceplerinde taşıyabiliyor; bu da işe gidip gelirken ve seyahat ederken büyük kolaylık sağlıyor. 50W mini SuperVOOC şarj cihazı VOOC protokolleriyle de uyumlu. 27W PD ve 50W PPS gibi genel protokolleri destekleyen cihaz, cep telefonları ve dizüstü bilgisayarlar da dahil olmak üzere farklı cihazları şarj edebiliyor.

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