1080i Nedir; 1080p Nedir? Hangisi Daha İyi; Aralarındaki Fark Ne?

İki farklı HD (yüksek çözünürlük) formatı olan 1080i ve 1080p arasındaki farklar ne? 1080i mi daha iyi, 1080p mi daha iyi? Tüm merak edilenleri açıkladık...