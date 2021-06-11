1080i Nedir; 1080p Nedir? Hangisi Daha İyi; Aralarındaki Fark Ne?

İki farklı HD (yüksek çözünürlük) formatı olan 1080i ve 1080p arasındaki farklar ne? 1080i mi daha iyi, 1080p mi daha iyi? Tüm merak edilenleri açıkladık...

1080i Nedir; 1080p Nedir? Hangisi Daha İyi?

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