Hayalet Gösterge (Hayalet Ekran) Nedir? HUD Sistemi ile Aynı Şey mi?

Yeni nesil otomobillerde sıklıkla karşımıza çıkan "hayalet gösterge" ya da "hayalet ekran" terimleri ne anlama geliyor? HUD sistemi ile hayalet ekran aynı şey mi? Tüm bu soruların cevaplarını veriyoruz...

Hayalet Gösterge (Hayalet Ekran) Nedir?

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