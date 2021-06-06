En Çok Nvidia Ekran Kartı mı Kullanılıyor; AMD mi? İşte Son Sonuçlar!

En çok Nvidia ekran kartları mı kullanılıyor; AMD ekran kartları mı? Peki işlemci konusunda AMD ve Intel rekabetinde son durum ne? İşte son Steam anketinin ortaya koyduğu sonuçlar...