En Çok Nvidia Ekran Kartı mı Kullanılıyor; AMD mi? İşte Son Sonuçlar!

Mayıs ayının Steam Donanım Anketi'ne göre Nvidia GPU'lar PC oyuncuları için en popüler seçim olmaya devam ediyor. Anket, Steam kullanıcılarından kullandıkları donanımı paylaşmalarını istiyor ve Steam'i oyun satın almak ve oynamak için kullanan çok sayıda insan sayesinde, PC oyuncularının kullandıkları ürünler söz konusu olduğunda genellikle bize neyin popüler olup neyin olmadığı konusunda oldukça iyi bir fikir veriyor.
Bu yüzden Mayıs ayının sonuçlarının Nvidia için oldukça iyi bir haber olduğu rahatlıkla söylenebilir. Firma, yalnızca en çok kullanılan 20 GPU'ya hakim olmakla kalmıyor (yalnızca iki eski AMD kartıyla birlikte), yeni RTX 3000 serisi kartları da hız kazanıyor gibi gözüküyor.
En büyük büyüme, her ikisi de bir önceki aya göre %0,10 büyüyen RTX 3060 ve RTX 3070'de görülüyor. Bu kartlardan birini elde etmenin gerçekten ne kadar zor olduğu düşünüldüğünde, bu büyümenin özellikle etkileyici olduğu kesin.
Bu arada, AMD'nin yeni Radeon 6000 GPU'ları hala listede değil, bunun da Kırmızı Takım için oldukça endişe verici bir durum olduğu söylenebilir. Genel olarak Nvidia ürünleri, Steam kullanıcılarının bilgisayarlarındaki GPU'ların %75.63'ünü oluştururken AMD ise yalnızca %16.18'ini oluşturuyor.
RTX 3080 Ti ve RTX 3070 Ti'nin ortaya çıkmasıyla Nvidia'nın sayıları daha da artabilir; özellikle de bu kartlardan oyuncuların eline geçecek kadar stok üretilebilirse.
Peki İşlemcilerde Durum Ne?
GPU alanı AMD için iyi görünmese de, Intel'den pazar payı çalmaya devam ettiği CPU alanında durum iyi gözüküyor. Son sonuçlara göre AMD işlemciler, ankette ilk kez kullanılan CPU'ların %30'unu oluşturuyor. Bu, Intel'i hala %70'te bırakıyor, ancak AMD'ye doğru düzenli bir geçiş var gibi görünüyor.
Diğer sonuçlar, Windows 10'un açık ara en popüler işletim sistemi, 16 GB'nin en popüler RAM boyutu ve Nvidia GeForce GTX 1060'ın en popüler GPU olduğunu gösteriyor.
Bu eskiyen kartın popülaritesi şaşırtıcı gelebilir, ancak en çok kullanılan çözünürlük 1080p olarak görülüyor ve bu da RTX 3090 gibi ultra üst düzey kartların neden o kadar popüler olmadığını açıklıyor. Birçok kişi yüksek fiyat etiketinin de etkisiyle bu güç seviyesini gerekli görülmüyor. AMD bunu kendi avantajına kullanabilir ve Nvidia'ya baskı yapmak için bütçe ve orta aralığı (geleneksel olarak en güçlü pazarları) daha iyi hedefleyebilir.
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