Wikipedia'nın İngilizce Olmayan Sürümlerinde Yanlış Bilgiler Kol Geziyor!

BBC News tarafından yapılan yeni bir araştırma, yılın en büyük iklim olayı olan COP26'dan sadece bir hafta sonra, İngilizce dışındaki dillerde yayınlanan bazı Wikipedia sürümlerinin iklim değişikliği konusunda şüphe uyandıran bilgiler içerdiğini ortaya çıkarttı.
BBC, bulduğu içeriğin bir kısmına atıfta bulunarak, Wikipedia Çin'in dünya çapında artan sıcaklıkların en önemli nedeni olarak güneş aktivitesini listelediğini söyledi. Güneş'in Dünya'nın iklimini etkilemesi mümkün olsa da NASA, mevcut ısınmadan neden Güneş'in doğrudan sorumlu olmadığını açıklayan ayrıntılı bir cevap veriyor.
Yabancı dildeki Wikipedia girişlerinin hata içermesinin nedenlerinden biri, daha az kişinin düzenleme yapması. Diğer bir neden de, sitenin İngilizce versiyonunda olduğu gibi iklim değişikliği sayfalarını yakından izleyen gönüllü editörlerden oluşan özel bir ekibinin bulunmaması.
Wikimedia Foundation kıdemli program stratejisti Alex Stinson'a göre çözüm, bilimde geçmişi olan daha fazla editörün iklim değişikliği sayfalarını kendi dillerinde hızlandırması ve daha iyi yönetmesinden geçiyor. Stinson, farklı dillerde daha fazla gönüllünün platformlara destek olarak, bu yanlış bilgilerin sayısını azaltmaya yardımcı olabileceğini belirtti.
Farklı dillerdeki Wikipedia sürümlerinde editörlerin sayısı arttıkça, özel grupların izleme sayfalarına sahip olma olasılığı artabilir. Ne yazık ki, bazı dillerin çok az editörü var ve bu yüzden sorun platformun daha küçük sürümlerinde çok fazla görülebiliyor.
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