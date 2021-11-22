Wikipedia'nın İngilizce Olmayan Sürümlerinde Yanlış Bilgiler Kol Geziyor!

İnternetin en büyük ansiklopedisi olarak bilinen Wikipedia'nın İngilizce olmayan bazı sürümlerinde, küresel ısınma ile ilgili yanlış bilgilerin kol gezdiği ortaya çıktı!