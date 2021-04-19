12 Büyük Takımın Kurduğu Avrupa Süper Ligi, FIFA 22'yi Kötü Vuracak

12 büyük Avrupa takımının FIFA ve UEFA'ya rest çekerek kurdukları Avrupa Süper Ligi, görünüşe bakılırsa EA Sports'un FIFA 22 oyununu da kötü vuracak. Pro Evolution Soccer içinse, Avrupa Süper Ligi büyük fırsata dönüşebilir.

FIFA 22'ye Avrupa Süper Ligi şoku

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12 Büyük Takımın Kurduğu Avrupa Süper Ligi, FIFA 22'yi Kötü Vuracak

 

 