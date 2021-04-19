12 Büyük Takımın Kurduğu Avrupa Süper Ligi, FIFA 22'yi Kötü Vuracak

Futbol dünyası, dünden beri 12 büyük Avrupa futbol kulübünün Avrupa Süper Ligi isimli yeni bir organizasyon kurmak için anlaştığı haberleri ile çalkalanıyor. 6 İngiliz, 3 İtalyan ve 3 İspanyol kulübünün resmi siteleri üzerinden duyurusunu yaptığı Avrupa Süper Ligi, Avrupa federasyonların tepkisini çekti. Dahası, UEFA ve FIFA gibi büyük kuruluşlar da, bu organizasyona katılacak kulüplerin ünlü Avrupa etkinliklerinden, yani UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nden çıkartılacağını duyurdu. Kulüp oyuncularının, Dünya ve Avrupa Kupası gibi milli takım düzeyindeki turnuvalara alınmaması da söz konusu.
Kaçınılmaz olarak bu kavga, EA Sports'un FIFA 22'sini de etkileyecek. Electronic Arts, söz konusu kulüpleri, ait oldukları şampiyonalardan ve UCL ve UEL'den çıkartmak zorunda kalacak.
Yeni bir iddia ise, Avrupa Ligi takımlarının, zaten FIFA 22'de yer almak istemediğini söylüyor. Bunun yerine, bu kulüpler kendi futbol oyunlarını geliştirmeyi planlıyor olabilir.
Bilindiği gibi EA Sports, FIFA serisi için FIFA lisansına sahip oyunlardan oluşuyor. Bahsi geçen kulüpler eğer Avrupa Ligi konusunda ısrarlarını sürdürürlerse, EA Sports'un onları FIFA 22'den çıkartmaktan başka bir yolu zaten kalmayacak. Zira FIFA, yukarıda da söylediğimiz gibi Avrupa Ligi'ne kesinlikle karşı. Bu durumda, EA Sports'un Avrupa Ligi ile ayrıca bir anlaşma imzalaması zor görünüyor. Aksi halde, FIFA lisansını kaybedeceği de diğer bir gerçek.
Gözler Konami ve Pro Evolution Soccer'da...
Bu noktada gözler, Konami'nin Pro Evolution Soccer serisine çevriliyor. Bilindiği gibi PES oyunlarının en büyük sorunu, FIFA lisansına sahip olmaması ve gerçek takım ve oyuncuları, bir kaç istisna hariç kullanamaması. Böyle bir durumda Konami'nin Avrupa Ligi ile anlaşması sürpriz olmayacaktır.
Avrupa Süper Ligi Nedir?
Avrupa Süper Ligi, bazı İngiliz, İtalyan ve İspanyol kulüplerinin anlaşarak kurdukları yeni bir organizasyon. Bu organizasyon, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne alternatif olmayı amaçlıyor. Lig statüsü ile oynanacak olan turnuva, büyük tepkilerle karşılaşmış durumda. Bunun nedeni, büyük kulüplerin daha fazla para kazanmak için diğer kulüpleri devreden çıkartmak istiyor gibi görünmeleri.
Kurucular şu an için 12 takımdan oluşuyor. Kurucu listesine 4 kulübün daha katılması bekleniyor.
Avrupa Süper Ligi Takımları Hangileri?
- Manchester City (İngiltere)
- Manchester United (İngiltere)
- Liverpool (İngiltere)
- Arsenal (İngiltere)
- Chelsea (İngiltere)
- Tottenham (İngiltere)
- Barcelona (İspanya)
- Real Madrid (İspanya)
- Atletico Madrid (İspanya)
- Juventus (İtalya)
- Inter (İtalya)
- Milan (İtalya)
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