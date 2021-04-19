NASA'nın Mars Helikopteri Ingenuity, Beklenen Uçuşunu Gerçekleştirdi

NASA, bir süredir merakla beklenen Mars helikopteri Ingenuity'nin uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. Ingenuity, böylece yabancı bir gezegende uçuş yapan ilk araç olarak tarihe geçti.