NASA'nın Mars Helikopteri Ingenuity, Beklenen Uçuşunu Gerçekleştirdi

NASA, geçtiğimiz günlerde yapılması planlanan ama güncelleme gereksinimi nedeniyle ertelediği uçuşu nihayet gerçekleştirdi. Perseverance aracının Mars'a iniş yapmasının ardından herkesin merakla beklediği Ingenuity helikopterinin Mars üzerinde ilk uçuşu, sorunsuz olarak tamamlandı.
Yaklaşık 2 kilogram ağırlığındaki Ingenuity, Mars yüzeyinden yaklaşık 3 metre kadar yükseldi ve 30 saniyeyi aşan bir süre boyunca uçmayı başardı.
Ingenuity'nin Başarısını NASA Duyurdu
NASA, bu başarıyı Twitter hesabından yayınladığı mesajlarla dünyaya duyurdu.
It happened. Today our #MarsHelicopter proved that powered, controlled flight from the surface of another planet is possible. It takes a little ingenuity, perseverance, and spirit to make that opportunity a reality: https://t.co/oT3rrBm6wj pic.twitter.com/u63GKshp0G— NASA (@NASA) April 19, 2021
NASA ayrıca, Ingenuity'nin yerden yükselişini de Twitter haesabında yayınladığı bir GIF ile gözler önüne sermeyi ihmal etmedi.
You wouldn't believe what I just saw.
More images and video to come...#MarsHelicopterhttps://t.co/PLapgbHeZU pic.twitter.com/mbiOGx4tJZ— NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) April 19, 2021
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