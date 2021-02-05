13 Yıl Önce Piyasaya Çıkamadan İptal Edilen Oyun İnternete Sızdı

2007 yılında hazırlanan ancak telif sorunlarından dolayı piyasaya çıkma şansı bulamayan 007 James Bond oyunu GoldenEye 007, 13 yılın sonunda ortaya çıktı ve artık oynanabilir durumda.

  • Ercan Uğurlu
İptal Edilen GoldenEye007 James Bond Oyunu Sızdı!

Evet, Bond, James Bond. Aksiyon sinemasının yıllardır popüler kahramanı olan karizmatik James Bond, zamanında Xbox platformuna da GoldenEye 007 oyunuyla uyarlanıyordu. 1997 yılında Nintendo 64 için de piyasaya sürülen GoldenEye 007'nin HD remaster versiyonu olarak hazırlanan ve Xbox 360 oyun konsollarında oynanabilecek olan oyun, telif hakları sorunları sebebi ile iptal edilmişti. Ancak oyun neden sonra bir kez daha ortaya çıktı.

Hayır, GoldenEye 007 için telif sorunları çözülmüş veya yapımına devam edilme kararı alınmış değil. Fakat oyun zaten 2007 yılında tamamlanmış ve sadece piyasaya sürülmesi kalmış; yani, tamamen oynanabilir durumda. Bir YouTube kullanıcısı tarafından paylaşılan bu videoda da GoldenEye 007'nin tamamının oynanış videosu paylaşılmış.

Sadece bu da değil. Oyunun dosyaları da internete sızmış durumda. Archive.org üzerinden indirilebilen oyun için Xbox tarafından da bir açıklama gecikmemiş. Xbox Başkanı Phil Spencer, yaşanan bu olaylardan sonra GoldenEye 007 için twitter üzerinden telif haklarının her zaman çok zorlayıcı olduğunu, ancak buna tekrar bakılabileceği konusunda da bir paylaşımda bulunmuş. Kim bilir, belki de GoldenEye 007 bir gün yeniden canlanır.

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