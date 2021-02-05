13 Yıl Önce Piyasaya Çıkamadan İptal Edilen Oyun İnternete Sızdı

2007 yılında hazırlanan ancak telif sorunlarından dolayı piyasaya çıkma şansı bulamayan 007 James Bond oyunu GoldenEye 007, 13 yılın sonunda ortaya çıktı ve artık oynanabilir durumda.