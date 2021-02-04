NVIDIA RTX 3090, 1 Değil 2 Değil, Tam 16 Dünya Rekoru Kırmayı Başardı!

Ekran kartı üreticileri arasında yer alan markalardan Galax, kısa bir süre önce GeForce RTX 3090 HoF ekran kartını piyasaya sürdü ve bu ekran kartıyla bir dizi dünya rekoruna imza attı. Hız aşırtmacılar ekran kartının 1.39 GHz'lik taban frekansını 3.0 GHz'e çıkartarak bunu sağlamışlar. Peki, Galax, RTX 3090 HoF ekran kartıyla nasıl bir rekora imza attı dersiniz?
Öncelikle RTX 3090 HoF ekran kartının, Galax'ın web sitesinde 1.8 GHz'lik bir hız artışı sağladığı ifade edildiğini söyleyelim. Ancak NVIDIA'nın GPU Boost teknolojisi ile birlikte kullanıldığında bunun ötesine geçebiliyor. Bir grup hız aşıtma ekibi olan HwBox Hellas OC Team ise bu ekran kartını 3.0 GHz'e kadar ulaştırmayı başarmış.
Hız aşırtmacıların bu tür hızlarda çalışan bir RTX 2080 Ti elde etmelerinin yaklaşık 2 yıl kadar sürdüğünü düşünürsek, bu kendi içinde önemli bir başarı. Fakat Galax GeForce RTX 3060 HoF'un tek rekoru bununla gelmiş değil. Zira Galax, GeForce RTX 3060 HoF ile tam 16 farklı rekora birden imza atmış durumda.
İşte Galax GeForce RTX 3060 HoF'un elde ettiği başarılar şöyle:
- 1. sıra: Tek GPU GPUPi 3.2 1B at 3015 MHz - 2.057s
- 1. sıra: Tek GPU GPUPi 3.3 1B at 3000 MHz -1.706s
- 1. sıra: Tek GPU GPUPi 3.3 32B at 2955 MHz - 1m35s377s
- 1. sıra: Çift GPU GPUPi 32B at 2940 MHz - 47s972ms
- 1. sıra: Çift GPU GPUPI 1B at 2970 MHz -1.036s
- 1. sıra: Tek GPU 3DMark Vantage Extreme at 2700MHz - 116711 Score
- 1. sıra: Tek GPU 3DMarkll at 2745 MHz- 63574 Score
- 1. sıra: Tek GPU Unigine Superposition 4k at 2835 MHz - 24303 Score
- 1. sıra: Tek GPU Port Royal at 2880 MHz - 18584 Score
- 1. sıra: Çift GPU Port Royal at 2835 MHz on both cards - 34313 Score
- 1. sıra: Tek GPU Fire Strike MOH at 2880 MHz - 50144 Score
- 1. sıra: Tek GPU Fire Strike Extreme [HOF] at 2880 MHz - 31590 Score
- 1. sıra: Tek GPU Fire Strike Ultra [HOF] at 2880 MHz - 18021 Score
- 1. sıra: Tek GPU Time Spy at 2865 MHz at 2865MHz- 25931 Score
- 1. sıra: Tek GPU Superposition 8k at 2805 MHz - 11092 Score
- 1. sıra: Tek GPU Superposition 1080p Extreme 2965MHz - 18714 Score
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın