15 Adet Seçkin Oyun Stüdyosu Yatırıma Hazır!

Game Factory ve Google partnerliğinde gerçekleşen "Game Factory Booster" programının birinci dönemi, Haziran sonu itibari ile sonuçlanıyor. 6 ay boyunca dünyanın her yerinden eğitmen ve mentörlerle beslenen tam 15 adet seçkin oyun stüdyosu, Booster Demoday etkinliği ile birlikte gün yüzüne çıkıyor.
Geçtiğimiz 6 ay süresince eğitilen ekiplerin eğitim başlıkları arasında; oyun yayınlama, oyun üretme, ölçeklendirme, global çapta bir oyun geliştirme, işletme, teknik ve görsel oyun tasarımları gibi çok kritik başlıklar bulunuyor. Ekipler bu 6 ay boyunca sadece eğitim almakla kalmayıp, devamlı olarak mentörlerle iletişim halinde gelişmelerine devam ediyorlar. Game Factory'nin stüdyo eğitimi alanındaki tecrübesi ve Google'ın global markaları ve gücü sayesinde, sadece 6 ay içerisinde oyun stüdyoları çok ciddi bir aşama kat ediyorlar.
Başvuru tarihini kaçırdıysanız üzülmeyin! Girişimcilere onlarca yeni kapı açan bu programın ikinci dönemi de gerçekleştirilecek. Daha detaylı bilgi ve başvuru için burayı ziyaret edebilirsiniz.
Game Factory CEO'su Efe Küçük
Yoğun, yorucu, fakat bir o kadar da heyecanlı geçen bir 6 ay sonrasında programa hak kazanan stüdyolarımız ile birlikte demoday etkinliğine hazırlanıyoruz. Bu demoday ile alanında yetkinleşen stüdyolarımız dünyanın her yerinden yayıncı ve yatırımcı şirketlerle tanışacaklar.
Bu hem stüdyolar için, hem de bizim için çok değerli ve önemli bir deneyimdi. Buradaki tüm ekiplerin adını tekrar duyacağımızdan hiç şüphemiz yok. Hepsi birbirinden potansiyelli girişimciler, ve hepsinin oyun sektörünün yeni yıldız aktörlerinden birine dönüşme şansı var. Bu şansı yaratmakta payımızın ve desteğimizin olması ise bizim için en büyük gurur ve mutluluk. dedi.
Google Geliştirici İlişkileri Bölge Lideri Barış Yesugey ise:
Google for Games (www.games.withgoogle.com) programımız dahilinde oyun geliştiricilerini desteklemeye ve Google kaynaklarını sunmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda Game Factory ile gerçekleştirdiğimiz Booster hızlandırma programı ile 15 Indie oyun geliştirici takımı 6 ay boyunca eğitme ve yatırımcılar ile buluşturma fırsatı yakaladık.
Türkiye mobil oyun ekosistemini desteklemek ve Android ile büyümelerini sağlamak önceliğimiz olmaya devam edecek.Yılın 3. çeyreğinde Booster #2 hızlandırması ile devam edeceğiz ve oyun geliştirici takimlarin başvurularını heyecanla bekliyoruz (www.events.withgoogle.com/game-factory-booster). dedi.
Booster Demo Day etkinliği, 24 Haziran 2021 tarihinde online olarak gerçekleştirilecek. Bu etkinlikte 15 oyun stüdyosu girişimleri ve oyunları hakkında sunumlar yapacaklar. Bu etkinlik ile birlikte katılımcı yatırımcılar ve oyun yayıncıları ile birlikte birebir iletişime geçme şansı elde edecekler
Booster Demoday ve Game Factory Booster programındaki ekiplerle ilgileniyorsanız size bir güzel haberimiz daha var! Google ve Game Factory, bu hızlandırma programında yer alan ekipler ile tanışma şansını tüm yatırımcılara açık tutuyor. Eğer ilgilenirseniz, yatırımcı olma şansı yakalamak için buradan başvurabilirsiniz.
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