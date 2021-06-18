Acer Nitro XZ273UP Oyun Monitörünü Tanıttı

Acer, kavisli oyun monitörü serisi Nitro XZ3'ün yeni modeli Nitro XZ273UP'yi tanıttı.

Acer Nitro XZ273UP Oyun Monitörünü Tanıttı

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