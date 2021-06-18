Acer Nitro XZ273UP Oyun Monitörünü Tanıttı

Acer, 27 inçlik kavisli ekranı ile oyun deneyiminizi yepyeni bir seviyeye taşıyan oyun monitörü serisi Nitro XZ3'ün yeni modeli Nitro XZ273UP'yi tanıttı. XZ273UP'nin 1000R eğime sahip ekranı oyun deneyiminizi bambaşka bir serüvene dönüştürüyor. Monitör ZeroFrame tasarımı sayesinde çerçeve alanını azaltarak daha fazla görüntüleme alanı sunuyor.
Esnek tasarım ve hareket halindeyken ayarlama
VESA montajını destekleyen, bu sayede kollardan duvara kadar birçok farklı alanda monte edilebilir monitörün ErgoStand özelliği ile ekranın yüksekliğini, eğimini ve aşağı yukarı hareket özelliğini kolaylıkla ayarlayabilir ve yine bu özellik sayesinde, ekranı hiç çaba sarf etmeden portre modunda döndürebilirsiniz.
Nitro XZ273UP'yi kullanırken düğmelerle oyalanmanıza da gerek yok. Display Widget yardımcı yazılımını kullanarak monitörünüzün ayarlarını kolayca yapabilirsiniz.
Daha fazla oyun deneyimi, daha az bulanıklık
Nitro XZ273UP oyun içi performansı artırmak için WQHD (2560 x 1440) çözünürlük ve 170 Hz yenileme hızı ile geliyor. En yeni teknoloji ve donanıma sahip monitörün tepki süresi 0,5 ms'ye kadar yükseltilebiliyor. Bu sayede yüksek tempolu oyunlarda bulanıklık daha az fark ediliyor ve kıvrak hareketlerde bile görüntü keskin hale geliyor.
Monitör, oyunseverleri ZeroFrame tasarımın fonksiyonelliğiyle de buluşturuyor. Neredeyse çerçevesiz tasarımıyla dikkat çeken Nitro XZ273UP, oyuncuların önünden sınırları kaldırıyor ve kavisli tasarımın da etkisiyle kullanıcıyı içine alan bir oyun deneyimi yaşatıyor. Kullanıcının ekrandaki her bir noktayla eşit uzaklıkta olmasını sağlayan 1000R kavisli tasarım, görüntüleme deneyiminde çıtayı yukarılara taşıyarak düz ekranlara oranla daha gerçekçi bir görsel tecrübe yaşatıyor.
Nitro XZ273UP, ekran kırılması, takılma, bozulma ve titremeleri ortadan kaldıran en yeni AMD FreeSync™ Premium ekrana sahip.
Yüzde 95 sRGB renk gamıyla görüntü kalitesini bir üst seviyeye taşıyan monitörün DisplayHDR™ 400 ekranı ile HDR destekli oyunların keyfini çıkarabileceksiniz. Black Boost teknolojisi ile 11 farklı karanlık seviyesi ayarına sahip Acer Nitro XZ273UP, oyunlardaki en karanlık köşeyi ve detayları aydınlatarak oyunculara avantaj sağlıyor.
Gereksiz yorgunluğa karşı gözlerinizi koruyor
Acer BlueLightShield™ ve Flickerless teknolojilerinden faydalanan Nitro XZ273UP kavisli oyun monitörü ile gözlerinizi gereksiz yorgunluğa karşı koruyabileceğiniz gibi, monitör parlamasını ve göz yorgunluğunu azaltan Acer ComfyView™ ve Low Dimming™ teknolojileri sayesinde uzun süreli oyun deneyimlerine hazır olun.
Fiyat ve Bulunabilirlik
Acer Nitro XZ273UP oyun monitörleri 2.999 TL fiyat ile Türkiye'de satışta.
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