15 Düşmeye Dayanan Gorilla Glass 6 Tanıtıldı
Telefonların ekranları, yeni Gorilla Glass 6 sayesinde düşmelere karşı daha da dayanıklı olacak!
Sadece telefonlarda değil, birçok üründe kullanılan cam teknolojileriyle tanınan Corning, camının en son sürümü Gorilla Glass 6'yı tanıttı. Firma, yeni camın "şimdiye kadarki en dayanıklı cam koruyucu" olduğunu iddia ediyor.
Gorilla Glass 6, bir önceki sürüme göre düşmelere ve diğer kazalara karşı daha yüksek bir dayanıklılık sunuyor. Corning, yaptığı araştırmaya göre kullanıcıların telefonlarını yılda birkaç kez düşürdüğünü söylüyor. Gorilla Glass 6, bunu göz önünde bulundurarak birden fazla düşmeyi kaldıracak biçimde geliştirilmiş. Cam, laboratuvar testlerinde bir metreden sert bir yüzeye 15 kez düşmeye direnç gösterebildi.
Cam, elbette sadece telefonların ön yüzeyinde değil, arka yüzeyinde de kullanılabiliyor. Arka yüzeyde cam kullanılması çoğu kullanıcıya göre telefonu daha kırılgan yapıyor, ancak Gorilla Glass 6'nın bu sorunu çözeceği umuluyor.
Gorilla Glass 6'yı ilk olarak hangi telefonlarda göreceğimizi biz de merak ediyoruz.
Zeynel A. Öztürk
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın