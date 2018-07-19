15 Düşmeye Dayanan Gorilla Glass 6 Tanıtıldı

Telefonların ekranları, yeni Gorilla Glass 6 sayesinde düşmelere karşı daha da dayanıklı olacak!

15 Düşmeye Dayanan Gorilla Glass 6 Tanıtıldı

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