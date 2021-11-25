15 Yıllık İşlemciye Sahip Olan PC'ye Windows 11 Kurdular!

Windows 11 nispeten modern PC'leri bile reddeden bir sistem gereksinimi tablosu ile tartışmalara neden olurken, öte yandan aslında tek çekirdekli bir işlemci ile beraber bile çalışabilecek kadar "uysal" bir işletim sistemi. Peki, nasıl oluyor da, Windows 11, 15 yaşında olan Intel Pentium 4 ile beraber çalışabiliyor?
Twitter'da Carlos SM adında bir kullanıcı Intel Pentium 4 işlemci üzerine kurulu olan sistemine Windows 11 yüklemeyi ve çalışır hale getirmeyi başarmış. Sistem detaylarına baktığımızda Asus P5Q (LGA 775) anakart üzerinde Intel Pentium 4 661 (1 çekirdekli, 2 iş parçacıklı) işlemci, 4 GB DDR2 RAM (800 MHz) ve NVIDIA ekran kartından oluştuğunu görüyoruz. GeForce GT 710 grafik kartının kullanıldığı bilgisayarda depolama için ise 120 GB'lık bir SSD konumlandırılmış.
Windows 11 in Cedar Mill Pentium 4
Machine specifications:
Intel Pentium 4 661 3.6 GHz
ASUS P5Q
4 GB DDR2 800
Nvidia Geforce GT 710
120 GB SSD
Installed using Windows 10's PE installer pic.twitter.com/n5gTg9csKA— Carlos S. M. (@Carlos_SM1995) October 14, 2021
Carlos, paylaştığı fotoğraflarda sistem detaylarının yanı sıra Windows Update'in de bilgisayarda gayet iyi çalıştığı bilgisini paylaşmış. Bilindiği gibi Microsoft güvenlik nedeniyle Windows 11 için TPM 2.0 şartını koşmuştu. Fakat görünen o ki, bu PC'de bulunmamasına karşın TPM olmayan makineleri bile Windows 11'e yükseltmek mümkün olabiliyor. Üstelik açıklamaların aksine, güncellemeler de alınabiliyor. Elbette yine de yazılı devi, bunun ileride güvenlik sorunlarına sebep olabileceğinin altını çiziyor.
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