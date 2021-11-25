15 Yıllık İşlemciye Sahip Olan PC'ye Windows 11 Kurdular!

15 yaşındaki bu işlemci, Microsoft'un TPM 2.0 şartı getirdiği Windows 11 işletim sistemini sorunsuz bir şekilde çalıştırıyor.

  • Ercan Uğurlu
15 Yıllık İşlemci Windows 11'i Destekliyor

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