Özel Bir Windows 11 Sürümü Olan Windows 11 SE Tam Olarak Nedir?

Microsoft sonunda uzun zamandır beklenen özel Windows 11 sürümünü, yani Windows 11 SE işletim sistemini ve Windows 11 SE kullanan Surface Laptop'unu tanıttı. Pek çok kullanıcı bu Windows'un ne getirdiğini, hangi özelliklere sahip olduğunu merak ediyordu.
SE Kısaltması Ne Anlama Geliyor?
SE kısaltması, özel bir anlam ifade etmiyor. Microsoft bu isimlendirmeyi, işletim sistemini diğer sürümlerinden farklılaştırmak için kullandığını söylüyor. İşletim sisteminin eğitim alanında kullanılmak üzere özelleştirildiği belirtiliyor.
Windows 11 SE Çin dışında tüm ülkelerde kullanılabilir olacak. Microsoft'un, bu sürüm ile Chromebook'ları hedeflediği açık. Açıklama şu şekildeydi: "Windows 11 SE çalıştıran bir cihazın maliyeti, bir Chromebook'tan daha fazla değil. Ancak, yönetim, verimlilik ve erişilebilirlik açısından getirdikleri düşünülürse, aslında Windows 11 SE daha ucuz bir seçenek. Buna ek olarak Chromebook kullanan okullar yönetim ve abonelik servisleri için para ödemek zorundalar. Microsoft ise yönetim özelliklerini, tam bir Microsoft Office sürümünü ve Minecraft: Education sürümünü satış fiyatının içine dahil ediyor."
Firma, Windows 11 SE işletim sisteminin kişisel kullanım için düşünülmediğini belirtiyor, ancak isterseniz bir Windows 11 SE cihaz satın alabilir, işletim sistemini silip yeni bir Windows yükleyebilirsiniz. Ancak bu durumda bir daha Windows 11 SE sürümüne geri dönüş yapamıyorsunuz.
Windows 11 SE'nin özellikleri
- Windows 11 SE, dikkat dağınıklığını en aza indirmek ve eğitime odaklanmayı sürdürmek için daha da basitleştirilmiş bir kullanıcı arayüzüne sahip.
- Windows 11 SE'de Microsoft Mağazası bulunmuyor, bu nedenle eğitimciler öğrencilerin hangi uygulamaları ve araçları indirdiğini kontrol edebilir.
- Windows 11 SE, düşük maliyetli donanımda performansı optimize etmek için yerleşik geliştirmelere sahip.
- Windows 11 SE eğitim alanında kullanılmak için özel olarak optimize edilmiş.
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