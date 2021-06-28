150 bin TL'ye kadar sadece 3 araç kaldı: Otomobilde 1 Temmuz tahminleri

Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın 1 Temmuz'dan sonra otomobil pazarında hareketli günlerin yaşanacağı yorumunu yapıyor. Cardata verilerine göre 150 bin TL ve altı yalnızca 3 araç kalmış.