150 bin TL'ye kadar sadece 3 araç kaldı: Otomobilde 1 Temmuz tahminleri

Otomobil fiyatlarında son durum ile ilgili değerlendirmelerde bulunan veri ve ikinci el fiyatlandırma şirketi Cardata'nın Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın,1 Temmuz itibariyle otomotiv pazarını oldukça hareketli günlerin beklendiğini ifade etti.
"TALEPLER GİDEREK ARTIYOR"
Ekonomist'in haberine göre Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, "Sene başından beri sıfır araçlara olan talep giderek artıyor. Yaşanan ekonomik gelişmeler nedeniyle parası olan, sıfır aracı bir yatırım aracı olarak görüyor ve öncelikle sıfır almak istiyor. Gayrimenkul fiyatlarının artması ve faizlerin yüksek seviyede kalmasının bunda çok önemli etkisi var. Diğer yandan, sıfır araç pazarında ÖTV dilimi ve döviz kurları nedeniyle fiyatlar bir hayli baskılanıyor." diyor.
150 BİN TL VE ALTI SADECE 3 ARAÇ KALDI
Peki otomobil fiyatlarında son durum ne? Yalçın'ın açıklamaları şu şekilde;
"Cardata verilerine göre, şu anda 150 bin TL'ye kadar sadece 3 araç kaldı. Bu araçların ortalama fiyatı ise 134 bin 900 TL. 150-200 bin TL arasında 66 araç var. Bu aralıktaki araçların ortalaması 184 bin 400 TL. 200-300 bin TL aralığında 152 araç bulunuyor ve ortalama fiyat 328 bin 800 TL. Asıl dikkat edilmesi gereken ise 300-400 bin TL bandı. Çünkü, markalar araçlarının çoğunu buraya konumlandırdı.
Şu anda en çok model 210 adet ile bu aralıkta ve ortalama fiyat 352 bin 200 TL'ye ulaşmış durumda. Devamında, 400-500 bin TL bandında 117 araç, 500-600 bin TL bandında ise 77 araç var. Fiyatların yüksek olması nedeniyle özellikle Temmuz ayında talebin ikinci ele doğru önemli ölçüde yönelmesini bekliyoruz"
"1 TEMMUZ'DAN SONRA YOĞUN BİR SÜRECE GİRİLECEK"
Temmuz'da pandemi kısıtlamalarının kaldırılacak olması birçok sektör için hareketli günlere işaret ediyor. Bu sektörler arasında sene başından bu yana özellikle sıfır araç satışlarında önemli bir talep karşılayan otomotiv sektörü de yer alıyor.
Yalçın, yaptığı değerlendirmede 1 Temmuz'a dikkat çekerek gerek sıfır gerekse ikinci el araç pazarında yoğun bir sürece girileceğini ifade etti.
Yalçın, "Sektörü çok şanslı bir iki aylık dönem bekliyor. Uzun tatil dönemleri sıfırı olduğu kadar ikinci el araç pazarını da hareketlendirecek. Yaptığımız kapsamlı analizler doğrultusunda, Haziran ayının sıfır otomobil satışları açısından 75 bin adetle kapanmasını bekliyoruz. İkinci el araç satışları ise bunun 5-6 katı olacaktır. Ancak, asıl kırılma noktası 1 Temmuz. Özellikle tatil öncesi, yani 15 Temmuz'a kadar olan dönem ikinci ele çok yoğun bir talep bekliyoruz. Yaptığımız analizler Temmuz ayında 300 bin adet tekil ikinci el aracın satılacağını gösteriyor. Bu satışların büyük bölümü ise ilk 15 günde gerçekleşecek" dedi.
- Sıfır otomobillerde fiyatlar nasıl?
- Türkiye'de yılın otomobili seçildi
- En ucuz sıfır km otomatik araçlar
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın