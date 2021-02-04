16499 TL Fiyatlı "Ultra Amiral" Samsung Galaxy S21 Ultra Detaylı İncelemesi

Samsung'un 16.499 TL fiyatlı Galaxy S21 serisi amiral gemisi Galaxy S21 Ultra akıllı telefonunu tüm detaylarıyla inceledik, özellikleriyle değerlendirdik. İşte A'dan Z'ye Samsung Galaxy S21 Ultra hakkında her şey!

04 Şubat 2021 01:30

Ercan Uğurlu