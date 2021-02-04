16499 TL Fiyatlı "Ultra Amiral" Samsung Galaxy S21 Ultra Detaylı İncelemesi

Evet, Samsung, tüm 2021 yılının en önemli akıllı telefon serisinden biri olacak olan Galaxy S21 ailesini geçtiğimiz ay tanıtmıştı. Yeni ailede 3 model yer alırken, bunlar Galaxy S21, Galaxy S21 Plus ve elimizdeki Galaxy S21 Ultra modelleri oluyor bilindiği gibi. Bu incelememizde Galaxy S21 Ultra'yı sunduğu önemli özellikleriyle tanıyacak ve kullandığımız süre boyunca bizde ne gibi izlenimler bırakmış, satın alınır mı, alınmaz mı, en yakın rakibi Huawei Mate 40 Pro karşısında ne gibi farklar sunuyor ve diğer pek çok detayını sizlere anlatacağız.
Samsung Galaxy S21 Ultra Fiyatı Ne Kadar?
Öncelikle fiyattan başlamak lazım. Galaxy S21 Ultra, elimizdeki 256 GB'lık modeliyle tam 16 bin 499 TL fiyatla satılıyor. Yani, fiyata açıkçası çok bir şey söylemek istemiyoruz, zira fiyatların bu rakamları bulması açıkçası gün geçtikçe çok manasız bir hal almaya başladı. Bunda üreticilerin de yapacak pek bir şeyi yok elbette. S21 Ultra'nın yurt dışı fiyatı 1199 dolar. Yüksek kur farkından dolayı bunu çevirdiğinizde kabaca 9 bin TL civarı bir fiyat çıkıyor karşımıza. Yine kabul edilebilir bir düzey. Ancak üzerine gelen vergilerle beraber de fiyatlar yükseliyor ve bu hale geliyor. Ülkemizde artık uygun fiyatlı akıllı telefon kategorisinin de 3000 TL civarına geldiğini göz önüne aldığımızda, artık bütçenize göre karar vereceksiniz. Fiyat açısından söylenecek pek bir şey yok.
Öte yandan Samsung Galaxy S21 serisine ilişkin olarak şunu da söylemek lazım. Samsung, daha önce Apple, iPhone 12'leri tanıttığında kutudan şarj adaptörünü çıkarttığı için şirketi tiye almıştı. Fakat sonradan yaptığı bu paylaşımları sildiğini görmüştük. Zira kendisi de sonradan aynı hamleyi yapmaya karar verdi ve Galaxy S21 serisiyle beraber kutu içeriğinden adaptör ve kulaklığı çıkarttı.
Samsung Galaxy S21 Ultra vs Samsung Galaxy S20 FE Karşılaştırması
Evet, Galaxy S21 serisinde kutudan sadece şarj kablosu çıkıyor, adaptör ve kulaklık yok. Bu arada bu hareket sadece S21 ailesiyle kalmayacak, sonraki telefonlarda da kademeli şekilde adaptör ve kulaklık kutudan çıkartılacak. Neyse ki Samsung bunu yaparken, telefonun fiyatını da aşağı çekti. Geçtiğimiz sene Galaxy S20 Ultra tanıtıldığında taban modeliyle 1399 dolar ile fiyatlanmıştı. Bu sene ise taban model 1199 dolar olarak karşımıza çıktı. Apple'ın fiyatı düşürmek yerine artırdığını gördük. Bu anlamda Samsung'un yaptığı hareketin dengeli olduğunu söylemek lazım.
Evet, telefonun fiyatlandırılmasına ilişkin bunları söyledikten sonra artık gelelim Galaxy S21 Ultra'nın tasarımından diğer detaylarına doğru olan yolculuğumuza.
Samsung Galaxy S21 Ultra Tasarımı Nasıl?
Elbette tasarım konusu göreceli. Zevkler ve renkler çoğu zaman birbirine uymuyor, ancak Galaxy S21 Ultra'nın dev gibi bir telefon olduğu apaçık ortada. Arka yüzeyin -kamera alanı dışında- yekpare yapısı güzel görünse de, telefonun ağırlığı ve kalınlığı onun rahat kullanımını baltalayan en önemli etkenler.
Galaxy S21 Ultra'nın boyutları; 165 mm uzunluk, 75 mm genişlik ve 8.9 mm kalınlık şeklinde olurken, telefonun ağırlığı da 227 gram. Telefonun boyut ve ağırlığı hemen hemen Mate 40 Pro ve iPhone 12 Pro Max ile yakın seyrederken, arkadaki kamera bölümü ise bizce tasarımı önemli ölçüde hantallaştıran bir yapıya sahip.
Samsung Galaxy S21 Ultra vs Samsung Galaxy S20 Ultra Karşılaştırması
Samsung, son dönemde amiral gemilerinde kamera alanını büyük ölçüde genişletti ve onu dikdörtgen bir blok içine yerleştirerek de neredeyse telefonun arka yüzeyinden ayırdı. Bunda bir problem yok belki ancak kameranın yüzeyden büyükçe bir çıkıntı yaratması hoş durmuyor. Telefonu masaya koyup köşesinden bastırdığınızda dengesizliğini görebildiğiniz gibi, telefon bu şekilde dururken çaldığında ise titreşimden dolayı kamera yüzeye çarpıyor ve rahatsız edici ses çıkartabiliyor. Bizce artık buna bir çare bulunması gerekli.
Telefonun elimizdeki rengi siyah. Ayrıca mor ve gümüş renkle de bulunabilen telefonun arka yüzeyinde mat malzeme kullanılmış. Böylece parmak izlerinin önüne geçilmiş. Koruma olarak ise tıpkı ekran gibi Gorilla Glass Victus yer alıyor. Bu da Galaxy S21 Ultra'nın şu an en sağlam korumaya sahip olduğunu gösteriyor.
Galaxy S21 Ultra'nın çevresine baktığımızda, sağ kenarda ses ve güç butonlarının olduğunu görüyoruz. Alt tarafta ise USB-C portu ile SIM kart çekmecesi mevcut. Burada çift SIM kart desteği verilirken microSD kart desteği kaldırılmış. Evet, Galaxy S21 serisininde Samsung, bir kez daha microSD kart desteğine veda ediyor, hafızayı artıramayacaksınız.
Bu eksikliğinin yanında bizce telefonda bir de tasarım hatası var. SIM kart çekmecesinin her 2 yanında da delik olduğunu göreceksiniz. Bunlardan biri çekmeceyi çıkartmak için kullanılırken, bir diğeri ise mikrofon girişi. Bu ikisinin birbirine oldukça yakın olması, farkında olmadan SIM kartı çıkartacağım diye iğneyi mikrofon deliğine sokmanız ve bunun neticesinde de mikrofonu bozmanıza sebep olabilir. Bizce konum itibariyle yanlış.
Alt yüzeyin devamında hoparlör mazgalı da bulunuyor. Elbette Galaxy S21 Ultra çift hoparlörlü bir telefon ve diğeri de ahize olarak kullanılıyor. Telefonun ses performansı ise gerçekten de şahane bu arada, onu da söyleyelim.
Tasarıma ilişkin olarak son olarak telefonun suya dayanıklı olduğunu ve IP68 sertifikasına sahip olduğunu da belirtelim.
Samsung Galaxy S21 Ultra Ekran Özellikleri Neler?
Samsung, akıllı telefonlarında kullandığı başarılı ekranları ile biliniyor. Bu telefonunda da istisnada bulunmayan şirket, yine şahane bir ekrana imza atmış. Telefonda Dynamic AMOLED 2X panel kullanılırken, ekranda 120Hz ekran tazeleme hızı bulunuyor. Ancak dilerseniz yine bunu 60Hz ve 120Hz arasında seçebiliyorsunuz. Telefondaki adaptif ekran tazeleme hızı, içeriğe göre uyarlanıyor, yani sabit 120Hz değil. Ekrandaki içeriğe göre 10Hz ile 120Hz arasında değişiyor. Böylece aynı zamanda pil tasarrufunda bulunulmuş.
Ultra modelinde ekran çözünürlüğüne dokunmayan ve telefonun çözünürlüğünü 1440x3200 piksel seviyesinde bırakan Samsung'un, S21 ve S21+ modellerinde ise ekran çözünürlüğünü selef modellere kıyasla düşürmesinin hoş olmadığını da bir not olarak söylemek gerek. Günün sonunda aradaki farkı anlamanız çok zor olsa da, yine de bu geri atılan adımın amiral gemisi seviyesi için iyi bir intiba bırakmadığı aşikar.
Samsung Galaxy S21 Ultra vs Samsung Galaxy S20 Plus Karşılaştırması
Galaxy S21 Ultra modelinin ekranı ise söylediğimiz gibi gerçekten de şahane. Renk doygunluğu ile ekrandaki görüntüler gayet canlı dururken, telefonun parlaklığı da 1500 nite kadar yükselebiliyor. Bu da parlak güneş ışığı altında net bir okuma deneyimi sağlıyor. Ayrıca ekranın HDR10+ desteği içermesiyle de, HDR içerikleri için çok uygun olduğunu söylemek lazım. Böylece gerçek siyahlar ve teorik olarak sonsuz bir kontrast oranına sahip olduğundan bahsedebiliriz.
Ekrana ilişkin son olarak burada ultrasonic parmak izi sensörüne yer verildiğini ve bu defa selef modele kıyasla bu sensörün daha geniş bir yüzeyi kapsadığını söyleyelim. Parmak izi sensörü beklendiği gibi akıcı çalışıyor. Elbette telefonda kamera yoluyla bir yüz tanıma özelliği de mevcut.
S Pen Destekli İlk Galaxy S Modeli
Galaxy S21 Ultra'nın teknik özelliklerine ve perfomansına geçeceğiz, ancak önce S Pen için de minik bir paragraf açalım. Galaxy S21 Ultra, S Pen desteği içeren ilk Galaxy S serisi modeli oluyor. Hatta daha doğrusu, Galaxy Note serisi dışında ilk S Pen desteği alan cihaz. Samsung'un S Pen kullanımını genişletme planlarını zaten daha önce sizlere haberlerimizde de duyurmuştuk.
Bunun bir parçası olarak S Pen'i ilk olarak S21 Ultra'ya getiren Samsung, Note serisinden alışkın olduğumuzun aksine, kalemi kutu içeriğine dahil etmiyor. Eğer S Pen'i bu telefonda kullanmak istiyorsanız, ayrıca satın almanız gerekiyor.
Samsung Galaxy S21 Ultra vs Samsung Galaxy Note 20 Ultra Karşılaştırması
Zaten telefonun tasarımı dahilinde S Pen'in yerleştirileceği bir yuvası da yok, ancak S Pen yuvalı S21 Ultra kılıfları var, böylece Galaxy Note serisi gibi bir kullanım elde edebiliyorsunuz.
Samsung Galaxy S21 Ultra Teknik Özellikleri Neler?
Samsung, Galaxy S21 serisiyle yine Qualcomm ve Exynos işlemcileri farklı bölgelerde satışa sunmaya devam ediyor. Galaxy S21 serisinde Qualcomm Snapdragon 888 ve Exynos 2100 işlemcilerini kullanan şirket, ABD ve Çin'de Snapdragon'lu modelleri satışa sunarken, ülkemiz de dahil diğer bölgelerde Exynos 2100 işlemciyi tercih ediyor. Önceki Exynos modellerinin özellikle pil performansıyla, Snapdragon işlemcili modellere kıyasla olumsuz etkilendiği bir gerçek. Fakat Samsung, yeni Exynos 2100 işlemcisi ile durumu kotarmış gibi görünüyor. Bundan da telefonun pil performansı adımında bahsedeceğiz.
Elimizdeki telefonda Samsung'un yeni 5nm mimariye dayalı Exynos 2100 işlemcisi bulunuyor. Bir önceki Exynos 990 modelinden yüzde 10 daha hızlı ve yüzde 20 daha verimli olarak çalışan bu işlemci, 3 kümeli çekirdek yapısını gözetiyor. 2.9 GHz frekanslı Cortex-X1 ana çekirdeğe ek olarak 2.8 GHz frekanslı 3 adet Cortex-A78 çekirdek ile prime çekirdeklerini tamamlayan telefon, 2.2 GHz frekanslı 4 adet Cortex-A55 çekirdekleriyle de verimliliğe odaklanıyor.
Samsung Galaxy S21 Ultra vs Xiaomi Poco F2 Pro Karşılaştırması
Bunun neticesinde telefonun saf işlemci gücü ise bir hayli yüksek olurken, özellikle tek çekirdek skoru gayet tatmin edici. Geekbench Benchmark testinden tek çekirdek performansı ile 1023 puan toplayan telefon, böylece listemizde tepeye yerleşiyor. Exynos 2100 içindeki tüm çekirdekler çalıştığında ise 2979 puan topladığını gördüğümüz S21 Ultra, bu tabloda ise Snapdragon 865 ve Kirin 9000 işlemcili modellerin bir adım gerisine düşüyor.
Samsung Galaxy S21 Ultra ile yapılan testleri ve karşılaştırma tablolarını hemen yukarıdaki videomuzda görebilirsiniz.
Samsung Galaxy S21 Ultra Performansı Nasıl?
Günlük kullanım genel performansında ise kuşkusuz bu rakamların çok büyük anlamları yok. Zira aradaki fark hissedilir derecede olmayacaktır.
Galaxy S21 Ultra, kutusundan Android 11 işletim sistemi ve One UI 3.1 arayüzüyle çıkıyor. Böylece yazılım konusunda şu an en güncel telefonlardan biri olurken, elimizde 12 GB RAM ile bulunuyor. microSD kart desteğinin bulunmadığını ise söylemiştik. Elimizdeki modelin depolama kapasitesi 256 GB olurken, telefonun 128 GB veya 512 GB'lık seçenekleri de var. Hafızayı artıramayacağınız için 128 GB olan model belki sıkıntı yaratabilir. Satın alım aşamasında buna göre değerlendirmeniz önemli.
Samsung Galaxy S21 Ultra vs Xiaomi Mi 10T Pro Karşılaştırması
Telefonun genel çalışma performansını ölçümlediğimiz AnTuTu Benchmark testine de değinecek olursak, S21 Ultra'nın bu testten 617 bin 692 puan topladığını söyeyebiliriz. Bu puan ile beraber listede 2'inci sırada yer bulan S21 Ultra, bu konuda liderliği ise Huawei Mate 40 Pro'ya bırakıyor. Fakat az önce söylediğimiz şey burada da geçerli. Her 2 telefon da oldukça kaslı ve yüksek performans üretiyorlar.
Galaxy S21 Ultra'da eksik olmayan bir şey var ise, o da saf güç diyebiliriz. Bu sayede özellikle telefonda uzun uzadıya oyun oynamayı sevenlerin de beğeneceği bir telefon olacaktır. Stereo hoparlör ve geniş iyi renk üreten ekran ile beraber de bundan tam anlamıyla faydalanabilirsiniz. 120Hz doğal ekran tazeleme hızını destekleyen oyunları oynadığınızda gerçekten çok tatmin edici bir deneyim sağlıyorsunuz. Biz telefonu kullandığımız süre içinde bu oyunlardan Dead Trigger 2 ve Shadowgun: Legends oynadık ve sonuç gerçekten de memnun ediciydi.
Galaxy S21 Ultra'nın sıcaklık değerleri ise dengeli. Telefon boştayken 25 – 26 derecelerde gayet serin çalışıyor, ancak yük altındayken de nispeten ısınıyor. Test yaparken yük altında 36 dereceleri bulan S21 Ultra'ya kıyasla 32 derecelerde olan Mate 40 Pro daha serin kalıyor. Pratik kullanımda ise, yüzeyde sıcaklığı çok hissetmiyorsunuz. Normal değerler. Ancak oyun oynarken ise kenarlarda 32 dereceleri buluyor, bir miktar ısı hissedebiliyorsunuz, onu da söyleyelim.
Bu arada Mate 40 Pro, Bluetooth 5.2'ye sahip ilk telefondu. Galaxy S21 Ultra da Bluetooth 5.2 ile beraber geliyor ve kablosuz bağlantı konusunda Wi-Fi 6e destekli ilk telefon oluyor. Böylece en yeni nesil kablosuz bağlantı teknolojisini içeriyor, ancak tıpkı ülkemizde henüz 5G olmadığı gibi bunun da pratikte şimdilik pek getirisi yok, fakat bulunması elbette avantaj.
Samsung Galaxy S21 Ultra ile yapılan testleri, karşılaştırma tablolarını ve gerçek zamanlı oyun performansını hemen yukarıdaki videomuzda görebilirsiniz.
Samsung Galaxy S21 Ultra Pil Ömrü Ne Kadar Gidiyor?
Gelelim Samsung Galaxy S21 Ultra'nın pil performansına. S21 Ultra'da 5000 mAh kapasitesili bir batarya yer alıyor. Bu batarya kapasitesi ile normal kullanımda tam günü çıkartabiliyorsunuz. Ancak ekran tazeleme hızını 120Hz'e aldığınızda ve ekran çözünürlüğünü maksimuma çektiğinizde kullanımınızı dengelemeniz gerekiyor. Telefonun çözünürlüğü kutudan çıktığında 1080p olarak ayarlanmış durumda, bunu Quad HD'ye aldığınızda, kullandığınız uygulama ve ekran açık kalma süresine bağlı olarak, çözünürlük farkından dolayı daha yüksek güç tüketebiliyor telefon. Yine de S20 Ultra'ya göre burada kazanımlar mevcut. Öyle ki, telefonda daha uzun süre video oynatabiliyorsunuz.
Kullandığımız süre içinde Full HD bir videoyu yaklaşık 18 saat oynatabilen telefon, web dolaşımında ise tam olarak 12 saat 37 dakikalık sonuç üretti. Bunlar ilk intibada kuşkusuz iyi değerler, fakat pil performansından emin olmak için telefonu uzun kullanımda değerlendirmek gerekli. Zira uzun kullanımla doğru orantılı olarak bu değerler değişkenlik gösterebiliyor. Fakat 15 günlük kullanım sonucunda, şimdilik pil performansının iyi olduğunu ve günü çıkarttığını söyleyebilir, ancak çok etkileyici bulmadığımızın da altını çizebiliriz.
Samsung Galaxy S21 Ultra vs Huawei P40 Pro Karşılaştırması
Telefonun adaptörü ise söylediğimiz gibi kutusundan çıkmıyor. Neyse ki Samsung şarj kablosunu kutuya koymuş. Böylece bir şarj adaptörü uydurup telefonu şarj edebiliyorsunuz. Ancak tabii ki 25W hızında şarj etmeniz için orijinal bir adaptöre ihtiyacınız olacak. Burada bir parantez de açmak lazım. Samsung, nedense bu modelinde şarj hızını 25W ile sınırlamış. S20'de 45W hızlı şarj desteği sağlanıyordu, bu anlamda bu noktada da bir geri dönüş olduğunu söylemek lazım. Ancak günün sonunda 25W'lık bir şarj adaptörü ile bu telefonu 30 dakika içinde yüzde 53 oranında, 1 saat 10 dakika içinde de tam kapasite şarj edebiliyorsunuz.
Bu arada telefonun kablosuz şarj yeteneği de var. 15W gücünde kablosuz şarj olabilen telefon, diğer kablosuz şarj yeteneği olan cihazları da 4.5W gücünde şarj edebiliyor.
Samsung Galaxy S21 Ultra Kamera Özellikleri Neler?
Evet, sırada kameralar var ve Galaxy S21 Ultra'nın en çok kameralarından etkilendiğimizi de bu noktada söyleyebiliriz. Telefonda önemli kamera yetenekleri yer alıyor ve en sevindirici yanlarından biri de S20 Ultra'daki odaklanma problemlerinin önüne geçilmiş olması. Telefona bunun için lazer destekli faz algılamalı bir element yerleştirilmiş. Arkada gördüğümüz 5'inci kamera bu oluyor.
Telefonun kameralarına şöyle bir bakacak olursak, burada ana kameranın yine 108 MP şeklinde karşımıza çıktığını görüyoruz. Samsung'un 108 MP'lik ISOCELL sensörünü içeren bu kamera, 24 mm boyutu, OIS desteği, faz algılamalı otofokus ve lazer otofokus ile beraber f/1.8 diyafram açılığı sunuyor.
Samsung Galaxy S21 Ultra vs Samsung Galaxy Z Fold2 5G Karşılaştırması
İkinci kamera 10 MP şeklinde ve 240 mm'lik periskop telefoto lens olurken, bu kamera ile birlikte 10x optik zum, 100x'e kadar da Space Zoom yapılabiliyor. Evet, bu kamera ile uzakları yakın edebiliyor ve Ay'a yakından bakabiliyorsunuz.
Samsung, bu modelinde ayrıca bir telefoto kameraya daha yer veriyor ve bununla 3x optik zum yapılabiliyor. Böylece Samsung, 2 telefoto kamerayı birbirinden ayırmış. Evet, telefonda neden 2 telefoto kamera bulunuyor diyebilirsiniz, ancak ikisi de birbirinden farklı perspektifler sunuyor ve böylece hibrit bir çözüm yerine ikisi de işini çok başarılı şekilde yerine getiriyor. Öyle ki, 30x'te yapılan çekimler özellikle iyi aydınlatılmış çevre koşullarındaysanız, manzara çekimlerinde önceki modellere göre daha net sonuç üretiyor.
Arka kamera alanında bir diğer element ise 12 MP'lik ultra geniş kamera oluyor. Bu kamera ile 0.6x çekimler yapabiliyor ve böylece geniş manzara fotoğrafları elde edebiliyorsunuz.
Samsung Galaxy S21 Ultra Kamera Performansı Nasıl?
S21 Ultra'nın kameralarının çekim performansından bahsedecek olursak, ana kameranın 12 MP şeklinde varsayılan görüntüler ürettiğiyle söze başlayabiliriz. Eğer daha yüksek çözünürlükte daha fazla detay istiyorsanız, üstten 108MP'i etkinleştirebiliyorsunuz. Her iki koşulda da bu kamera ortaya gerçekten çok iyi sonuçlar çıkartıyor. Dinamik aralık olağanüstü dururken, grenlerle ise karşılaşmıyorsunuz. Bu arada genellikle Samsung'un kameralarında renklerin biraz daha doygun üretildiğini görürüz, ancak S21 Ultra'da beyaz dengesi ve renk sunumunun daha doğru olduğunu bulduk.
Kullandığımız süre içinde Galaxy S21 Ultra'yı elimizdeki Huawei Mate 40 Pro ile de karşılaştırma fırsatı bulduk. Her 2 telefonun da gündüz çekimleri birbirine yakın sonuçlar üretirken, düşük ışık çekimlerinde ise, Samsung'un Galaxy S21 Ultra'yı bu konuda bir hayli geliştirdiği açık. Zira 2 telefon ile aynı anda yaptığımız ultra düşük ışık çekimlerinde, büyük oranda Huawei'nin bu konudaki başarısını gölgede bırakabiliyor. Sizler de yukarıdaki videomuzda görebilirsiniz.
Samsung Galaxy S21 Ultra vs Huawei Mate 40 Pro Karşılaştırması
Galaxy S21 Ultra ve Mate 40 Pro bazı sahnelerde yakın sonuçlar elde ederken, S21 Ultra'nın büyük oranda gece çekiminde daha doğru renkler ürettiğini görebiliyoruz.
Fakat iş gece ön kamera çekimlerine geldiğinde, tacı yeniden Mate 40 Pro alıyor. S21 Ultra, 40 MP'lik ön kamerası ile daha bulanık sonuçlara imza atarken, renkler de dağılabiliyor.
Ay fotoğrafçılığı konusunda ise, iki telefonda gayet iyi iş çıkartıyorlar, fakat Mate 40 Pro'nun bu koşulda daha doğru çekim yaptığını söylemek lazım. 50x yakınlaştırma ile çekilmiş aynı kareyi yukarıdaki videomuzda yan yana görebilirsiniz.
Fakat S21 Ultra, az önce de söylediğimiz gibi 100x'e kadar çekim yeteneğine sahip bir telefon. Daha ileriye gidebiliyor, gerçi çekilen kareler kuşkusuz çok net değil, fakat bu seviyede yakınlaştırmanın önemli bir kilometre taşı olduğu açık.
Bu arada bu denli uzun menzilli yakınlaştırma yapıldığında kuşkusuz hedefi tutturmak zor olabiliyor. Samsung bunun için telefonda Zoom Lock özelliğine yer vermiş. Fotoğraf çekerken 20x'in üzerine çıktığınızda, Zoom Lock devreye giriyor ve titreşim engellenerek doğru çekim yapmanız sağlanıyor. Böylece yüksek yakınlaştırmalarda bir nevi tripod kullanmanıza gerek kalmadan olabildiğince net fotoğraf çekimi yapabiliyorsunuz.
Çekim sırasında titreşimi engelleyen bir diğer özellik ise video çekimlerinde karşılaştığımız Süper Dengeli modu. Halihazırda video çekimlerinde güzel sonuçlar üreten telefon, Süper Dengeli modunu açtığınızda ise hareket halinde gayet sallantısız sonuçlara imza atıyor. Kullanırken yaptığımız bir video kaydında bu modu açıp bir hayli hareket etmemize rağmen sonuç çok başarılı.
Bu arada elbette Galaxy S21 Ultra'da 8K video kayıt yeteneği de yer alıyor. 8K çözünürlükte saniyede 24 kare video kaydı yapabilen telefon güzel sonuca imza atsa da, hareketli çekimler için pek uygun değil.
Son olarak telefonun ön kamerasının da iyi ışıklandırmada, dış çekimlerde iyi fotoğraflara imza attığını söyleyelim ve şimdi sizlerle Galaxy S21 Ultra ile çektiğimiz fotoğrafları bir arada paylaşalım.
Samsung Galaxy S21 Ultra ile çekilen fotoğraf ve video örneklerini hemen yukarıdaki videomuzda görebilirsiniz.
Sonuç
Evet, Samsung'un yeni amiral serisinin tepe modeli Galaxy S21 Ultra hakkında sanıyoruz ki hemen hemen bilinmesi gereken tüm yönleri açıkladık. Telefonun gördüğümüz önemli eksiklikleri de var, oldukça başarılı yetenekleri de. S21 ve S21+'tan ziyade yeni seride, selefinin üzerine daha fazla yenilik kattığı açık. Böylece de şu an mevcut olan en iyi akıllı telefonlardan biri olmayı başarıyor. Elbette 16 bin 499 TL'lik fiyatını ödemeyi göze alanlar için. Bu kategoride daha iyi fiyat önerisi sunan modeller ise kuşkusuz Huawei Mate 40 Pro ve iPhone 12 Pro modelleri oluyor. Satın alım noktasında bu modelleri de potaya almakta yarar var. Bu noktada ise tercih elbette sizlerin olacak.
CHIP Online Notu: %85
+ Son derece parlak OLED ekran
+ 120 Hz ve WQHD+
+ Güçlü performans
+ Başarılı kamera yetenekleri
+ Gece fotoğraf başarısı
+ İdeal pil performansı
+ Wi-Fi 6E, BT5.2 ve 5G desteği
+ Ses performansı
+ S Pen desteği
- microSD kart desteği yok
- Şarj hızı 25W
- Ağır ve kalın
- Gece ön kamera çekimi
Samsung Galaxy S21 Ultra Alternatifleri Neler?
Samsung Galaxy S21 Ultra'ya alternatif olarak üst seviye güncel akıllı telefon modellerinden Huawei Mate 40 Pro ve iPhone 12 Pro da değerlendirilebilir.
Kimler Samsung Galaxy S21 Ultra Satın Almalı?
Özellikle Samsung'un kamera yeteneklerini beğenen ve 100x'e kadar zum yapmayı dileyen kullanıcılar ve elbette üst seviye performans ile güzel görüntü üreten bir ekran görmek isteyenler Galaxy S21 Ultra'yı tercih edebilirler.
Samsung Galaxy S21 Ultra Teknik Özellikleri
- İşletim Sistemi: Android 11
- İşlemci: Exynos 2100
- Çekirdek: 8
- İşlemci Hızı: 2.9 GHz & 2.80 GHz & 2.2 GHz
- Ekran Teknolojisi: Dynamic AMOLED 2X
- Ekran Boyutu: 6.8 inç
- Ekran Çözünürlüğü: 1440×3200 px
- Bellek (RAM): 12 GB
- Grafik İşlemci: Mali-G78 MP14
- Dahili Depolama: 256 GB
- Arttırılabilir Hafıza: Yok
- Ön Kamera: 40 MP
- Arka Kamera: 108 MP & 10 MP & 10 MP & 12 MP
- Batarya: 5000 mAh
- Parmak İzi Okuyucu: Var
- Yüz Tanıma: Var
- Çift SIM Desteği: Var
- Wi-Fi: 6e
- Bluetooth: 5.2
- GPS: Var
- LTE: Var
- NFC: Var
- FM Radyo: Yok
- Boyutlar: 75 x 165 x 8.9 mm
- Ağırlık: 227 gr.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın