180 Milyon Yıllık Deniz "Canavarı" Fosili, Büyüklüğüyle Herkesi Şaşırttı!

İngiltere'de tüm zamanların en büyük Ichthyosaur (Deniz Ejderhası) fosili bulundu.

180 milyon yıllık feniz ejderhası fosili şaşırttı!

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