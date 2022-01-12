180 Milyon Yıllık Deniz "Canavarı" Fosili, Büyüklüğüyle Herkesi Şaşırttı!

İngiltere'nin Doğu Midlands bölgesindeki Jurassic döneminden kalma katmanların altında, tam boyutlu bir deniz canavarı kalıntısı keşfedildi. Bu kalıntılar efsanevi bir canavara ait değil, İngiltere'nin bu bölgelerinde yaşadığı bilinen bir ichthyosaur dinozoruna ait.
180 milyon yıllık ichthyosaur fosili, Leicestershire ve Rutland Wildlife Trust'ta Koruma Ekibi Lideri Joe Davis tarafından, Şubat 2021'de Rutland Water'daki bir lagün adasının boşaltılması sırasında bulundu. Kırılgan kalıntılar Ağustos - Eylül 2021 arasında bir paleontolog ekibi tarafından dikkatlice çıkarıldı ve birleştirildi. Sonunda bu hafta da kamuoyuna açıklandı.
Burnundan kuyruğuna 10 metre uzunlukta olan ichthyosaur şimdiye kadar İngiltere'de keşfedilmiş en büyük ve en eksiksiz dinozor fosili olarak kayıtlara geçti. Dinozorun sadece kafası 2 metre boyunda ve bir ton ağırlığında.
Ichthyosaur'lar, 19. yüzyılın başlarında İngiliz paleontolog Mary Anning tarafından keşfedilmişti. Bu yaratıklar, yaklaşık 250 milyon yıl öncesinden, neslinin tükendiği 90 milyon yıl öncesine kadar Dünya'nın okyanuslarında yüzüyorlardı. Toprak örneklerinin tarihlemesi yapıldığında kalıntıların yaklaşık 180 milyon yaşında olduğu anlaşıldı.
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