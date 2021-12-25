1982'nin Efsane Bilgisayarı Commodore 64'e, 2021'de Yeni Bir Oyun Geldi!

Sega'nın maskot oyun karakteri Sonic, 2021 bitmeden önce bir kez daha karşımıza çıktı. Ama sevimli mavi kirpi, bu kez pek de beklenen bir şekilde gelmedi. 21. yüzyılın 22. yılına yaklaşıyor olabiliriz, ama Sonic şimdi Commodore 64 için, yeni Sonic oyunuyla aramıza katıldı. Evet doğru duydunuz; Commodore 64 için...
Bu sıra dışı gelişme, bir kodlayıcı ekibinin cesur çalışması sayesinde gerçeğe dönüşmüş. 1982'de piyasaya sürülen 8 bitlik konsolda yeni bir Sonic oyunu görmek gerçekten inanılmaz.
Mr SID olarak bilinen bir geliştirici, Sonic the Hedgehog'un Game Gear / Master System sürümünü aldı ve eski Commodore 64 donanımında baştan sona çalışır hale getirdi. Bu inanılmaz bir başarı ve aşağıdaki videoda da görebileceğiniz gibi, izlemesi bile son derece harika.
Aslına bakarsanız Commodore 64, Sega konsollarının Zilog Z80 CPU'ları ile çok az ortak noktası olan bir MOS 6510 CPU'yu kullanıyor. Ama sonuç mükemmel, özellikle de Commodore 64'ün gizli ses çipi ile işlendiğinde yepyeni bir çekiciliğe sahip olan müzikler dikkat çekiyor.
Hala Commodore 64'e sahip olan şanslı azınlık içerisindeyseniz, oyunu orijinal kaset tabanlı donanımda bile oynayabilirsiniz. Ancak çalışması için birkaç ekstraya ihtiyacınız olacak. Konsolun 64KB standardını artıran, en az 256 KB belleğe sahip RAM Genişletme Birimine ihtiyacınız var. Ayrıca Commodore 64'ünüz daha hızlı SuperCPU Hızlandırıcı modüllerinden birine sahipse daha iyi bir deneyim yaşayabilirsiniz.
Son olarak, oyunun standart bir Commodore 64 emülatöründe bile harika çalıştığını söyleyelim..
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