1985'in 20MB'lık Taşınabilir Hard Diski!
1985'de "taşınabilir" olma iddiasıyla piyasaya sürülen 20MB'lık bu hard disk, günümüzden bakıldığında oldukça komik duruyor.
Taşınabilir sabit disklerin nesilleri tükenmek üzere gibi görünüyor. Günümüzde fiziksel veri taşıma cihazlarının yerini hızla Dropbox ve Google Drive gibi bulut depolama hizmetleri alıyor. Ama diyelim ki 1985 yılında yaşıyorsunuz... O zaman bir veriyi nasıl taşıyacaktınız? Bulut depolama hizmetlerinin adının bile olmadığı bu zamanda, ilkel fiziksel depolama aygıtlarından başka çareniz yoktu. Peki en iyi seçenek neydi? Maynard'ın 20MB'lık hard diski olabilir.
Reklamında büyük ve kalın harflerle "Bilgisayarınızı bırakın, sürücüyü alın!" yazan hard diskin bugünün standartlarına göre ne kadar "taşınabilir" olduğunu resme bakıp siz söyleyin. Özel olarak bu modelin fiyatını bulamadık ama o dönemin fiyatları göz önüne alındığında 1,000 doların üzerinde olma ihtimali yüksek.
Ama, merak etmeyin, bugünün bulut teknolojileri de gelecekte olacak teknolojilere kıyasla bir o kadar ilkel ve komik duracak. Dosyaları beyninize direkt olarak ışınlayan retinal tarama sürücünüz yok mu? Ne kadar ilkel...
H. Hüseyin Öztürk
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