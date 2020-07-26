2 bin yıldan eski mumyaların içinden çıkanlar bilim insanlarını şaşırttı

Antik Mısır'dan kalan iki mumya yaklaşık 50 yıldır Hayfa müzesinde sergileniyor. Küratörler, mumyalar ile karşılaştıklarında içinde ne olduğunu bilmediklerini fark ettiler. Kayıtlarda lahitlerde içlerinde insan kalplerinin olduğu yazılıydı.
İnsan şeklindeki mumyaların Antik Mısır'da Osiris ve Horus adı verilen tanrıları temsil eden lahitlere yerleştirildiği görülmüştü.
Mumyaların içinde ne olduğunun belirlenmesi için bilgisayarlı tomografi kullanıldı. Ancak sonuç bilim insanları için sürpriz oldu. Çünkü, mumyalarda insan kalbi yoktu. Hatta mumyaların içinden çıkanlar insanlara da ait değildi. Bir mumyada bezlerle sarılmış çamur ve tohum taneleri, diğerinde ise vücudunun bazı parçaları ve bazı organları eksik; şahin olduğu düşünülen bir kuşun kalıntıları çıktı.
İsrail'deki Rambam Hastanesi'nden Radyoloji Profesörü Marcia Javiit, mumyadan çıkan kuşun bir bacağının olmadığını, kimsenin bu durumun nedeninin bilmediğini söyledi.
Lahitlere yerleştirilip gömülen mumyalarla ilgili Live Science'a konuşan Hayfa Müzesi yetkililerinden Ron Hillel, mumyalarının geçmişinin 2 bin yıldan fazla olduğunu söylüyor.
Yapılan çalışma yaklaşık 45 cm boyunda ve içinden çamur ile tohum taneleri çıkan mumyanın Antik Mısır'da ölüm, yaşam, bereket tanrısı olduğuna inanılan Osiris'i andıracak şekilde mumyalandığını ortaya çıkarttı. Ron Hillel, "Osiris festivallerinde bunların içinde kil ya da kumla karıştırılan tahıllar bulunurdu. Suya batırılır ve tohumlar çimlenirdi" diyor; bu durumun Antik Mısır'da Osiris'e atfetilen yaşam ve bereket inanışıyla bağlantılı olduğunu söylüyor.
Yaklaşık 25 santimetre boyunda ve içinden kuş kalıntıları çıkan mumyanın Antik Mısır tanrısı Horus'u temsil ettiği anlaşıldı. Kuşun bazı organlarının kayıp olması nedeniyle türünü tespit etmek için çalışmalar devam ediyor ancak Horus'un simgesi olan bir şahin olduğu tahmin ediliyor. Mısır mitolojisine göre Horus, Osiris ve Isis'in şahin başlı oğluydu.
Çalışmada kuşun boynunun kırıldığı, bu yaralanmanın muhtemelen kuş öldükten sonra meydana geldiği sonucuna ulaşıldı. Çünkü çoğu kemiği kırılmış ve bazı organları yok.
Bilim insanları mumyaların gerçek yaşını tespit etmek için çalışma yapacak.
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