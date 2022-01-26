2 Dakikada Otomobilden Uçağa Dönüşen AirCar, Uçuş Onayını Aldı!

AirCar ismi verilen ve uçağa dönüşebilen otomobil fikrinin bir ürünü olarak lanse edilen araçtan, daha önce buradaki haberimizde detaylı olarak bahsetmiştik. İşte şimdi geliştiriciler, sadece 2 dakika içerisinde küçük bir uçağa dönüşebilen AirCar'ın Slovakya'da uçuş testlerini başarıyla geçtiğini ve uçuş onayı aldığını duyurdu.
AirCar'ın arkasındaki şirket olan Klein Vision'a göre, araç 70 saatlik "zorlu uçuş testini" tamamladıktan sonra Slovak Ulaştırma Otoritesi tarafından resmi uçuşa elverişlilik sertifikası ile ödüllendirildi. Şirket yaptığı basın açıklamasında, 200'den fazla kalkış ve iniş içeren test uçuşlarının Avrupa Havacılık Güvenliği Ajansı (EASA) standartlarıyla uyumlu olduğunun da altını çizdi. Açıklamada, "zorlu uçuş testleri, tüm uçuş ve performans manevralarını içeriyordu ve uçak modunda şaşırtıcı bir statik ve dinamik stabilite gösterdi" deniliyor.
Klein Vision sözcüsünün CNN'e verdiği demeçte ise, AirCar'ı isteyen herkesin kullanamayacağını öğrendik. Hibrit aracı uçurmak için bir pilot lisansının gerekli olduğunu söyleyen sözcü, ayrıca şirketin "AirCar" ı 12 ay içinde piyasaya sürmeyi umduğunu da sözlerine ekledi.
AirCar'ın geliştirilme sürecinde bulunan ve sekiz uzmandan oluşan ekibin, araç için 100.000 saatten fazla zaman harcadığı bildiriliyor. Araç 1.6L BMW motorundan güç alıyor ve herhangi bir benzin istasyonunda satılan yakıt ile çalışabiliyor. Klein Vision'ın kurucu ortağı Anton Zajac, AirCar'ın maksimum 18.000 fit çalışma irtifasında uçabileceğini söylüyor.
Aracın mucidi ve geliştirme ekibinin lideri olan test pilotu Stefan Klein'a göre AirCar'ın sertifika almış olması, verimli uçan arabaların seri üretiminin de kapısını açıyor. Ancak AirCar'ın öncesinde de bu sertifikayı almaya hak kazanan benzer araçlar olduğunu hatırlamakta fayda var.
Geliştirilmekte olan diğer araçlar arasında, Hollanda merkezli PAL-V şirketinin bir karayolu aracı olarak da kullanılabilen ve bir döner uçağa dönüşebilen PAL-V Liberty'si bulunuyor. Benzer şekilde, ABD merkezli Terrafugia firması, geçtiğimiz Ocak ayında yapılan bir basın açıklamasında benzer bir araç için FAA Özel Hafif Spor Uçağı (LSA) uçuşa elverişlilik sertifikası aldığını duyurmuştu.
Tüm bu çalışmalar bu şekilde devam ederse, yakın gelecekte tam elektrikli veya en azından hibrit uçan arabaları çevremizde görmeye başlayabiliriz. Üstelik bu tip araçların çevresel sürdürülebilirlik hedeflerimize de katkıda bulunacağı kesin.
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