Uçan Otomobiller Gerçek Oldu: Bu Otomobil Tam 35 Dakika Uçabiliyor!

Yıllardır beklediğimiz uçan arabalar artık gerçekleşiyor mu dersiniz? Görünüşe göre evet, ancak tam olarak beklediğimiz şekilde değil. Stefan Klein'ın icadı AirCar, görünümüyle biraz otomobil biraz uçağa benziyor ve bu oto-hava aracı tam 35 dakika boyunca uçabiliyor. En azından ilk denemesinde gökyüzünde böylesi bir zaman geçirmiş.
AirCar protoipi, Slovakya'nın Nitra kentindeki uluslararası havaalanından kalkış yapmış ve Slovakya'nın Bratislava kentine inişi tamamlamış. Tam 35 dakika süren yolculuk süresince herhangi bir sorun çıkmazken, bu AirCar'ın aynı zamanda 142'inci testi olmuş durumda. Yani bu taşıtın artık prototipten çıkmak üzere olduğunu söyleyebiliriz.
AirCar, normal otomobil benziniyle çalışıyor ve BMW motoruyla güç üretiyor. 8200 fitte 600 mil uçabildiğini söyleyen AirCar mücidi Stefan Klein, AirCar'ın otomobil formundan uçak formuna 3 dakika içinde geçebildiğini söylüyor.
AirCar'ın üretilmesi 2 yıl kadar sürmüş ve maliyeti 2 milyon doların biraz altında. Uçan araba sektörünün 2040 yılına kadar 1.5 trilyon değerine ulaşacağı düşünülüyor. AirCar'ın videosunu hemen yukarıdan izleyebilirsiniz.
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