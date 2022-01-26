2 Dakikada Otomobilden Uçağa Dönüşüyor, Uçuş Onayını Aldı!

Sadece 2 dakikada otomobilden uçağa dönüşebilen sıra dışı araç AirCar, uçuş onayını alarak uçan otomobillere ne kadar yakın olduğumuzu bir kez daha gözler önüne serdi.