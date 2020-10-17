Samsung Galaxy S21 "Aceleye Geliyor" Olabilir

Samsung, görünüşe göre sıradaki amiral gemisi telefonu Galaxy S21 için acele ediyor. Hatta, Galaxy S21'i çok kısa süre içinde karşınızda görürseniz şaşırmayın...

  • Ercan Uğurlu
Samsung Galaxy S21 Aceleye Geliyor!

Samsung, Galaxy S serisi için vites arttırmış gibi görünüyor. Güney Kore'den gelen raporlara göre şirket, Galaxy S21 üretimini oldukça hızlı şekilde takip ediyor ve yeni telefonu neredeyse hazırlamış durumda. Hatta öyle ki, birçok önemli Galaxy S21 bileşeninin önümüzdeki ay üretime gireceği iddia ediliyor.

Samsung'un bu hamlesi, akıllı telefon pazarındaki rekabeti kendi lehine döndürmek istemesi şeklinde yorumlanıyor. Pazardaki cihaz sayısını kuvvetlendirerek tüketicinin seçeneklerini kendine yönlendirmek isteyen Samsung'un Galaxy 20 Fan Edition'ı pazara sunmasındaki amaç da buydu.

Öte yandan Samsung'un Galaxy S21'de de bazı bölgelerde Exynos işlemci tercihindeki ısrarı sürecek mi belli değil. Bilindiği gibi ABD'de Snapdragon işlemci ile piyasaya çıkan Samsung amiral gemisi modelleri, Türkiye de dahil diğer pazarlarda Exynos yonga seti ile bulunuyor. İki işlemci arasındaki performans farkı can sıkıcı dururken, Samsung bu konudaki eleştirileri kulak arkası etmeye  devam edecek mi, hep birlikte Galaxy S21'de göreceğiz.

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