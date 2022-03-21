2 Pilot, Havada Uçak Değiştirerek Havacılıkta Bir İlke İmza Atmak İstiyor

24 Nisan Pazar günü düzenlenecek olan Red Bull Uçuş Günü'nde izleyiciler, sıra dışı bir sahneye şahit olacak. Göstericiler havacılık tarihinde bir ilki gerçekleştirilmeye çalışacaklar: Havadayken uçak değiştirmek!
Evet, kulağa imkansız gibi geliyor, ancak göstericiler bunun mümkün olabileceği konusunda kendilerinden oldukça emin. Hulu'da canlı yayınlanacak olan gösteride, pilotlar yaklaşık 4.3 km yükseklikteyken uçaklarını terk edecek ve diğer uçağa ulaşmaya çalışacaklar.
4.3 km yükseklikteyken uçaklarını dalışa geçirecek ve tam bu sırada uçaktan atlayarak diğer uçağın kokpitine girmeye çalışacak olan pilotlar, Luke Aikins ve Andy Farrington isimli 2 kuzen. Çılgın kuzenlerden Aikins, CNN'e verdiği demeçte "Ben Andy'nin uçağına hava dalışı yapacağım, o da benimkine hava dalışı yapacak; ben onun uçağını yere indireceğim, o da benimkini," diyerek gösteriyi çok basite indirgese de bunun akla pek de yatkın olmadığı aşikar. Mümkün olup olmadığını 24 Nisan günü öğreneceğiz.
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