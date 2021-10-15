2 Yıldır Boynunda Koca Bir Lastikle Yaşayan Geyik, Sonunda Kurtuldu!

Colorado Parks and Wildlife yetkililerine göre, boynuna bir araba lastiği takılmış olarak, uzun bir süredir yakalanmaktan kaçan bir geyik ağır yükünden kurtuldu. Geyiği yakalamak son derece zordu ve iki yıl boyunca ona yardım etmeye çalışan koruculardan kaçtı. Ancak en sonunda County Road 126 yakınında görüldükten sonra, vahşi yaşam görevlileri Dawson Swanson ve Scott Murdoch geyiği "sakinleştirmeyi" ve lastiği çıkarmayı başardı.
Swanson bir açıklamada, "Eyaletimizin vahşi yaşam kaynağına değer veren bir toplulukta çalışabildiğim için minnettarım. Geyik hakkında yakın zamanda yerel bir sakinden gelen bir rapora hızlı bir şekilde yanıt verebildim. Yaklaşık 40 geyikten oluşan bir sürünün içerisinde söz konusu geyiği bulabildim."
Geyik 272 kilogram ağırlığındaydı ve etkileyici bir boynuza sahipti. Bu da lastiği çıkarmayı zorlaştırıyordu. Korucular, lastiği yerinden çıkarmak için boynuzları çıkarmaya karar verdi.
Murdoch, "Çıkarmak çok zordu" dedi ve ekledi: "Kesinlikle kolay olmadı, lastiğin damak kısmındaki çeliği kesemediğimizden dolayı çıkarmak için doğru şekilde hareket ettirmek zorunda kaldık. Neyse ki, geyiğin boynunda hala hareket etmek için biraz yer vardı."
Neyse ki geyik için endişelenmeye gerek yok; boynuzları çiftleşme mevsimi için gelecek yıl tekrar büyüyecek, boynuzların olmaması da geyiğin öldürülme şansını azaltacaktır. Sadece dört buçuk yaşında olan geyik kesinlikle yükünün azaldığı bir dönemi hak ediyor.
Geçtiğimiz birkaç yıl boyunca geyik hareket halindeydi, kışın uzun süreler boyunca ortadan kaybolup yeniden ortaya çıktı ve insan varlığından kaçındı. Geyiklerin sürüler halinde seyahat etme eğiliminin yanı sıra, bu, yakalanmasını inanılmaz derecede zorlaştırdı.
Murdoch, "Lastik ıslak çam iğneleri ve kirle doluydu. Yani çam iğneleri, kir ve diğer kalıntılar temelde lastiğin tüm alt yarısını doldurmuştu. Lastikte muhtemelen 4,5 kiloluk yığın vardı" diyerek geyiğin çektiği eziyeti anlamamızı sağlıyor.
Yine de boyun, iki yıl süren sürtünmeye göre görece iyi durumdaydı. Murdoch, Guardian'a "Tüyleri biraz dökülmüştü, belki bir bozuk para büyüklüğünde küçük bir açık yara vardı, ama bunun dışında gerçekten iyi görünüyordu. Aslında ne kadar iyi göründüğünü görmek beni oldukça şaşırttı" dedi.
İşin garip kısmı ise, bu lastiğin geyiğin boynuna nasıl geçtiğinin halen bilinmiyor olması...
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