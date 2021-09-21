Kaybolan Talihsiz Adamın Kalıntıları, Dev Timsahın Midesinde Bulundu!

Ida Kasırgası sonrasında kaybolan adamın kalıntıları, bir timsahın midesinde çıktı. Peki ama timsahlar, insanlar için gerçekten bu kadar tehlikeli hayvanlar mı?

21 Eylül 2021 00:03

Levent Öztürk