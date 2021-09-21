Kaybolan Talihsiz Adamın Kalıntıları, Dev Timsahın Midesinde Bulundu!

Ida Kasırgası Louisiana'yı vurduğunda, zaten tehlikeli olan kasırga, bir timsah tarafından saldırıya uğrayan insanlar nedeniyle daha da tehlikeli hale gelmişti. İşte bu timsahın şimdi yakalandığı düşünülüyor ve yapılan bir otopsi, midesinde insan kalıntıları olduğunu ortaya koyuyor.
Nadir görülen bu korkunç durum, 30 Ağustos'ta Timothy Satterlee Sr.'ın evinin dışında gerçekleşti. Charlotte Observer'ın söylediğine göre, Satterlee'nin eşi saldırıya tanık oldu ve eşini evlerinin merdivenlerine sürükleyerek onu kurtarmaya çalıştı. Daha sonra yardım aramak için ayrıldı, ama döndüğünde eşi kaybolmuştu.
Ailenin bir sonuca ulaşabilmesi amacıyla, St. Tammany Parish Şerif'in yardımcıları, Satterlee'ye ne olduğunu bulmak için mevcut tüm kaynakları ve insan gücünü kullanmaya söz vererek tam bir soruşturma başlattı.
Timsahın onu öldürmüş olabileceği korkusu ile beraber bir arama başladı ve yakındaki bir suyolunda büyük bir hayvanın yaşadığı bulundu. Lisanslı avcılarının yardımıyla, kalıntıların aranabilmesi için hayvana tuzaklar kuruldu.
ABD Balık ve Yaban Hayatı Servisi ve Louisiana Yaban Hayatı ve Balıkçılık Departmanı yetkilileri, Satterlee'nin evinin yakınında bir timsah yakaladıklarını duyurdu. 3,7 metre uzunluğunda ve 229 kilogram ağırlığındaki bu hayvanın oldukça devasa olduğu rahatlıkla söylenebilir. Otopsinin yapılması ile de timsahın öldüğünde midesinde insan kalıntıları olduğu ortaya çıktı.
Şerif Smith bir Facebook gönderisinde, "Bu korkunç bir trajedi ve Satterlee ailesine en içten taziyelerimi ve sempatilerimi sunuyorum" dedi ve sözlerine şöyle devam etti: "Bugünün bulgularının sevdiklerini geri getirmediğini biliyorum, ama umarım bu onlara biraz olsun huzur getirebilir. Memurlarımın ve yardım eden diğer kurumların sıkı ve aralıksız çalışmalarıyla gurur duyuyorum ve onların bu timsahı bulma konusundaki kararlılıklarının aileye kayıplarıyla başa çıkmalarında yardımcı olacağını umuyorum. Onları dualarımızda tutmaya devam edeceğiz."
Timsahlar ölümcül yırtıcılar olsa da, bu hayvanları içeren insan ölümleri çok nadir. WordsSideKick.com'ın bir raporuna göre, ABD'nin güneydoğusunda 1999 ile 2019 yılları arasında timsahlar tarafından sadece 10 kişi öldürüldü. Bu, ölümlerin sayısını köpek saldırılarının ve hatta yıldırımların bile altına koyuyor...
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