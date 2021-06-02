Kediler Bir Anda Yok Olursa, Dünya'da Neler Değişir?

Kedileri bir köşede miskin miskin uyuyan sevimli hayvanlar olarak görüyor olabilirsiniz. Ama kediler bir anda yok olurlarsa Dünya'da ne kadar büyük bir değişim olacağının muhtemelen farkında bile değilsiniz...

Kediler Bir Anda Yok Olursa, Dünya'da Ne Değişir?

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