Samsung Galaxy S10 ve Note 10, Android 12'yi Çalıştırırken Yakalandı!

Son büyük güncellemesini alacak olacak eski Samsung amiral gemileri Galaxy S10 ve Galaxy Note 10, internette Android 12'yi çalıştırırken yakalandı!

  • Levent Öztürk
Galaxy S10 ve Note 10, Android 12 ile yakalandı

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