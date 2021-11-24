Samsung Galaxy S10 ve Note 10, Android 12'yi Çalıştırırken Yakalandı!

Samsung, 2019 amiral gemisi telefonları, yani Galaxy S10 ve Note 10 serisi için Android 12 ve One UI 4.0 sürümlerini tüm hızıyla hazırlıyor. Bu cihazların 5G sürümleri, Android 12'yi çalıştırırken Geekbench'te "yakalandı." Sızan testte Galaxy Note 10 5G'nin tek çekirdek performansında 819, çok çekirdek performansında ise 2.218 puan aldığı görülüyor. Galaxy S10 5G ise, sırasıyla 761 ve 1.889 puana imza atmış.
Samsung'un, 2019 üst seviye telefonları için Android 12'yi test ettiğini zaten biliyoruz. Galaxy S10 ve Note 10'un One UI 4.0 güncellemelerine Ocak ayında başlayacağı da açıklanmış durumda.
Android 12, bu iki telefon için son büyük işletim sistemi güncellemesi olacak. Bu yüzden Galaxy S10 ve Note 10 serisine hangi One UI 4.0 özelliklerinin getirileceğini görmek ilginç olacak...
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