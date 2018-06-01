20 GPU Destekli Asus Anakart Geliyor

Kripto para madenciliği için özel olarak geliştirilen ve 20 ekran kartı destekleyen anakart tanıtıldı!

20 GPU Destekli Asus Anakart Geliyor

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