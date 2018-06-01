20 GPU Destekli Asus Anakart Geliyor
Kripto para madenciliği için özel olarak geliştirilen ve 20 ekran kartı destekleyen anakart tanıtıldı!
Asus, kripto para birimi madencileri için özel olarak geliştirdiği, 20 grafik kartını destekleyebilen yeni anakart ürününü tanıttı. H370 Mining Master anakart, bir önceki B250 Mining Expert anakartın izinden yola devam ediyor. Kart, serideki bir önceki ürüne göre bir çok yeniliğe sahip ve LGA 1151 CPU girişi ile birlikte geliyor. B250, 19 ekran kartını destekliyordu, yani aslında H370 sadece bir tane daha fazla girişe sahip.
Yeni anakart, B250'nin PCIe x1 yuvalarını, USB yükseltici kablolarının doğrudan ATX anakartına takılmasını sağlayan dikey PCIe-over-USB portlarıyla değiştiriyor. Başka bir deyişle, bu bağlantı bir PCIe kart kullanmadan (B250 ile gerektiği gibi) daha sağlam bir yöntem. Ayrıca daha az parça kullanarak sorun çıkma ihtimalini azaltıyor, bu yüzden madencilik esnasında PC'nizde daha iyi genel güvenilirlik görmeniz sağlanıyor.
Bunun yanında Asus madencilik teçhizatının sorunsuz çalışmasına yardımcı olmak için bir dizi teşhis aracı da sunuyor. Anlatılan özellikler arasında, bağlı grafik kartlarıyla ilgili olası sorunları bulmak için sistemi önyükleme yapan GPU State Detection (GPU Durum Algılama) bulunuyor.
Anakart ayrcıca hangi ekran kartının sorun yaşadığını gösteren bir LED ışıklandırma sistemine sahip. Kırmızı bir ışık sayesinde hangi kartın bir problemle karşılaştığını bulmak çok daha kolay olacaktır.
Son olarak, H370 beraberinde 'maden modu' denen bir özellikle geliyor. Anakart bu moda girdiğinde otomatik olarak UEFI ayarları yapıyor ve maden işlemlerini daha etkili hale getiriyor.
Anakartın fiyatı henüz açıklanmadı, ancak B250'nin fiyatı olan 140 dolara yakın bir ücret ile birlikte gelmesi bekleniyor.
Ali Ruhi Öztürk
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