20 Yıldır Kaçak Yaşayan Mafya Patronu, Google Haritalar'da Yakalandı!

20 yıldır kaçak olan ve birçok suçtan aranan mafya babası, Google Haritalar'a yakalanınca kendini bir anda hapiste buldu!

08 Ocak 2022 23:10

Levent Öztürk