20 Yıldır Kaçak Yaşayan Mafya Patronu, Google Haritalar'da Yakalandı!

20 yıldır kaçak olan ve birçok suçtan aranan mafya babası, Google Haritalar'a yakalanınca kendini bir anda hapiste buldu!

  • Levent Öztürk
Kaçak mafya babası Google Haritalar'da yakalandı!
Google Maps/Haritalar

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