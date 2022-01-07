Samsung,'dan Sıra Dışı Katlanabilir Ekranlar: Flex Slidable ve Flex Note

Samsung'un katlanabilir akıllı telefon pazarında önemli bir rolü olduğunu söylemek gerekiyor. Güney Koreli şirket aynı zamanda kendi ekran üretim şirketine sahip olmasından dolayı katlanabilir akıllı telefonlar için konsept tasarımlar üzerinde rahatlıkla çalışabiliyor. Şirketin bugüne kadar pek çok yeni patent üzerinde çalıştığını sizlerle daha önce paylaşmıştık. Şimdi ise bunun sonuçlarını CES 2022 fuarı sayesinde görmeye başladık.
Samsung Display, CES 2022 fuarında katlanabilir ekran tasarımlarıyla adeta şov yaptı. 2 farklı konsept tasarımını sergileyen Güney Koreli şirket, hem akıllı telefon hem dizüstü bilgisayarlarının geleceğine ışık tutuyor.
Samsung Flex Slidable
Samsung'un Flex Slidable adını verdiği aşağıda görebileceğini yeni akıllı telefon tasarımı, yana doğru katlanarak, daha doğrusu kayarak açılan bir OLED ekran içeriyor. Şu an için prototip aşamasında olan Flex Slidable, ekranı açılana kadar geleneksel bir akıllı telefon olarak görünse de, panelin yandan dışarı doğru açılmasıyla daha geniş ekran kullanımı ihtiyacını karşılıyor. Açıkçası Samsung'un bir süredir bu yönde bir tasarım üzerinde çalıştığını ve kayar ekranlı akıllı telefonlarla ilgili patentlerini sizlere aktarıyorduk; ancak bunu CES 2022'de kanlı canlı görmek gerçekten de harika.
Samsung Flex Note
Samsung'un bir diğer katlanabilir ekran tasarımı ise Flex Note. Samsung, CES 2022'de katlanabilir OLED ekran teknolojisini dizüstü bilgisayarlara nasıl getirmeyi planladığını Flex Note ile gösterirken, bu yeni cihazı görenleri de heyecanlandırmayı başardı.
Flex Note de şu an prototip aşamasında, ancak tamamen bitmiş bir cihaz gibi olması sevindirici. Katlandığında 13 inçlik bir dizüstü bilgisayar görünümünde olan Flex Note, 17 inç genişliğine kadar ulaşabiliyor olmasıyla geniş bir multimedya alanı ve farklı bir deneyim vadediyor.
Bu şekliyle hem bir dizüstü bilgisayar hem bir monitör olarak kullanılabilecek yapıda olan Flex Note'un da ne zaman piyasaya çıkacağı ile ilgili bir bilgi henüz yok.
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