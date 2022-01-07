Samsung,'dan Sıra Dışı Katlanabilir Ekranlar: Flex Slidable ve Flex Note

Samsung, yeni katlanabilir ekran teknolojileri Flex Slidable ve Flex Note'u tanıttı. Bu teknolojiler hayata geçtiğinde akıllı telefonlar, tabletler ve hatta dizüstü PC'ler çok farklı olacak!