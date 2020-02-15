2011 Büyük Japonya Depremi ve Tsunamisinin görüntüleri yayınlandı

Tarihe geçen 2011'deki Büyük Japonya Depremi ve Tsunamisinin tüyleri diken diken eden görüntüsü ortaya çıktı. 2011 yılında TV kanalının izleyicisi tarafından gönderilen video, şimdi Japonya'da kamu spotu olarak yayınlanıyor