2011 Büyük Japonya Depremi ve Tsunamisinin görüntüleri yayınlandı

Japonya'da son günlerde 3.2-4.8 büyüklüğü aralığında tespit edilen depremler yaşanıyor. Yetkililer halkı depreme karşı bilinçlendirmek için önlem yayınları başlattı.
All Nippons Network adlı TV haber yayıncısı da bu kamu spotları arasında 2011 Büyük Japonya Depremi ve Tsunamisine dair oldukça cesur görüntüler yayınladı. Deprem sırasında kaydedilen videoda, Japonya'daki Sendai Havalimanı'nda deprem sırasında yaşananlar tüm çıplaklığıyla gözler önüne seriliyor. Tüyleri diken diken eden 7 dakikalık videoda 3 dakika boyunca süren deprem saniye saniye tüm çıplaklığıyla yaşanırken, ardından tsunami felaketi başlıyor. Videoda tsunaminin yavaş yavaş gelişi ve kısa sürede önüne çıkan her şeyi yutuşu görülüyor. Görüntüleri 2011 yılında TV kanalına izleyiciler göndermişti.
2011 Büyük Doğu Japonya Depremi ve Tsunamisi, 9.0-9.1 büyüklüğünde tespit edilen bir denizaltı depremiydi.
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