2017 Dördüncü Çeyrekte En Çok Samsung Sattı
Samsung, piyasadaki düşüşlere rağmen 2017'nin dördüncü çeyreğinde en çok akıllı telefonu satan marka olmayı başardı!
- H. Hüseyin Öztürk
Gartner, 2014 yılının dördüncü çeyreğine ve tüm yıl boyunca dünya çapındaki akıllı telefon satış rakamlarını yayınladı. Gartner, son çeyrekte yaklaşık 408 milyon akıllı telefon satıldığını ve 4. çeyrek 2016'ya göre %5.6'lık bir düşüş kaydedildiğini söylüyor. Firma, 2004'te akıllı telefon pazarını takip etmeye başlamasından bu yana ilk kez bir düşüş yaşandığını açıkladı.
Xiaomi en büyük kazançları yaptı
Gartner'a göre, Samsung, çeyrekte ünite satışlarında %3.6 düşüş görse bile, dünya çapındaki akıllı telefon satışlarında en üst sırayı korudu. Apple, Samsung'un %18.2'sine karşı %17.9 pazar payı ile ikinci sırada yer aldı. Huawei, Xiaomi ve Oppo, Samsung ve Apple'ı takip ederek ilk beş üreticiyi meydana getirdiler. Son çeyrekte ilk beşteki firmalardan sadece Huawei ve Xiaomi büyüme gösterdi. Şaşırtıcı olmayan bir şekilde Xiaomi, önceki çeyrekte en çok satışını yaptı ve 2016 yılının dördüncü çeyreğine kıyasla satışlar %79 arttı.
Gartner, akıllı telefon satışlarındaki düşüşü, "kaliteli düşük fiyatlı akıllı telefonların azlığından dolayı kullanıcıların kaliteli özellikli telefonları almayı tercih etmelerine" bağlıyor. Ayrıca, kaliteli modelleri seçip, onları daha uzun süre kullanmak da sebep olarak gösteriliyor.
Gartner ayrıca, tüm yıl boyunca dünya çapındaki akıllı telefon satış rakamlarını yayınladı ve burada Samsung için ufak artışlar görünüyor. Koreli devin pazar payı 2016 yılında %20.5 iken 2017'de %20.9'a yükseldi ve bu, Samsung'un en iyi puanı almasına yardımcı oldu. İlginç şekilde, Xiaomi, bütün yıl boyunca satışlar dikkate alındığında ilk beş satıcıya giremiyor. Bu, Xiaomi için 2017 yılının ikinci yarısında büyük kazançlar gösteren diğer raporlarla uyuşuyor.
Diğer yandan, Gartner gibi piyasa araştırma firmalarının akıllı telefon satış raporları, pazarın yapısını ve yönünü anlamamıza yardımcı olmasına rağmen, tartışılmaz değiller. Bu raporlar genellikle, sayıları hesaplamak için gayri resmi ve eksik bilgi kaynaklarına dayanıyor ve bu da, farklı pazar araştırma şirketleri tarafından çelişkili sonuçlar çıkarılmasına neden olabilir. Örneğin Gartner, Samsung'un 2017'ün dördüncü çeyreğinde en üst noktayı koruduğunu söylese de, IDC'nin raporuna göre Apple, Samsung'dan birinci sırayı kapmış. Bu yüzden, bu rapordaki rakamlara biraz şüpheyle yaklaşmakta fayda var.
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