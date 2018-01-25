2017'de iPhone 8, iPhone X'i Yendi!

Apple her ne kadar iPhone X'i "pohpohlamaya" devam etse de, iPhone 8 sessiz sedasız 1 numaraya oturmayı başardı!

2017'de iPhone 8, iPhone X'ten Daha Çok Sattı

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

Oyun Bilgisayarı nasıl alınır?

İyi bir babanın otomobildeki 5 alışkanlığı

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda

Günün En çok Okunanları
Xbox Game Pass Kapsamını Genişletiyor
Solo: Tek Kişilik Elektrikli Araba ile Tanışın...
Şifrelere Bir de Bu Gözle Bakın!
2018 İçin Korkutan Deprem Tahmini
Parmak İzi Tarama, Bu Kez LCD Ekranların İçinde!

En Çok İndirilenler
CCleaner
VLC media player (64 Bit)
Avira Free
7-Zip (64 Bit)
Adobe Reader
İlginizi çekebilir