2018'de OLED'li İki iPhone Gelebilir
Apple, OLED ekranlı ilk telefonu olan iPhone X'u henüz piyasaya sürdü. Ama 2018 için daha da heyecan verici iddialar gelmeye başladı bile...
iPhone X şu an piyasada, bunun da ne anlama geliyor biliyorsunuz. iPhone X 2 için söylenti ve sızıntı avına başlamanın zamanı geldi. Daha önce bir çok isabetli söylenti ve tahminleri ile bilinen KGI Securities analisti Ming-Chi Kuo, Apple'ın önümüzdeki yıl içerisinde OLED ekrana sahip, paslanmaz çelik çerçeveli iki yeni iPhone geleceğini iddia ediyor.
Tam olarak ne demek istediğini anlamasak da, Kuo yeni iPhone'ların çelik çerçevelerinde "daha fazla parça" için yer olacağını ve daha iyi veri aktarabileceğini söylüyor.
iPhone XI mi yoksa iPhone X2 mi?
Kuo'nun söylediklerine bakılırsa Apple, önden iPhone 8 yayınlamak gibi bir politikayı önümüzdeki sene tekrar etmeyebilir. Bunun yerine iPhone X'in devamı niteliğinde iki yeni telefon görebiliriz. Örneğin iPhone XI ve iPhone XI Plus gibi. Ancak Apple eski görünümlü telefonlarını geliştirmeye devam etmek istiyor olabilir, ama bu konuyla ilgili bir bilgi henüz sızmamış olabilir.
Kuo, Apple'ın bir sonraki telefonlarında donanımın gelişeceğine inanıyor, ancak yine de ön kamerada kullanılan TrueDepth Camera ve Face ID'nin arka kameraya da taşınacağını düşünmüyor.
Yeni iPhone söylentileri ve tahminleri için bizi takip etmeye devam edin.
Ali Ruhi Öztürk
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