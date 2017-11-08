2018'de OLED'li İki iPhone Gelebilir

Apple, OLED ekranlı ilk telefonu olan iPhone X'u henüz piyasaya sürdü. Ama 2018 için daha da heyecan verici iddialar gelmeye başladı bile...

2018'de OLED'li İki iPhone Gelebilir

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2018'de OLED'li İki iPhone Gelebilir

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