2018'in Nokia 6'sından İlk İşaret Geldi!
Yeni Nokia 6'nın gerçeğe yaklaştığına dair önemli bir işaret daha geldi. Peki yeni Nokia 6, bizlere neler vaat ediyor?
HMD Global, ilk Android'li telefonu Nokia 6'yı bu senenin başında duyurmuştu. Cihaz en üst düzeyde özelliklerle gelmese de Nokia'nın "yüksek kalitesini" ve "rekabetçi fiyatını" sunmaya çalışıyordu. Şimdi ise Nokia 6'nın yeni sürümünün yolda olduğu ortaya çıktı.
Yeni bilgilere göre TA-1054 model numarasına sahip telefon, iletişim cihazlarının geçmesi gereken TENAA sertifikasyon aşamasını geçti. Bu telefonun Nokia 6'nın 2018 modeli olacağına ve çift SIM kart slotuyla geleceğine inanılıyor.
5,5 inç'lik 18:9 oranlı bir ekranla geleceği sanılan telefon, 4GB RAM, 32GB depolama alanı, Snapdragon 630 veya 660 yonga setiyle karşımıza çıkacak. Yeni Nokia 6'nın arka yüzünde çift kamera olması bekleniyor ancak kameraların çözünürlüğü henüz bilinmiyor. Son olarak gelecek senenin Nokia 6'sının parmak izi tarayıcısını ön yüzden arka yüze taşıyacağı anlaşılıyor, çünkü ön yüzde sanal gezinti tuşlarına yer veriyor.
Telefonun TENAA'dan geçmiş olması, gerçeğe dönüşmesi için önemli bir işaret olsa da, bunu garantilemiyor.
Zeynel A. Öztürk
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