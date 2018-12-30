2019'da Çıkacak, İzlenmesi Gereken 10 Telefon!
2019'un telefon yenilikleri, bu 10 telefonla gelecek! İşte takip edilmesi gereken 10 telefon!
Fotoğrafçılıkta atılan önemli adımlar, cam tasarımlar, çok daha iyi görünen ucuz cihazlarla 2018, telefonlar için harika bir yıl oldu. Peki 2019'da da aynısını yaşayacak mıyız? Bu ihtimal hiç az değil.
Önümüzdeki sene 5G'li telefonları göreceğiz, bununla kalmayacak ilk gerçekten katlanan ekranı kullanma fırsatımız olacak. Telefon kamerasında da gelişmeler beklenebilir. Aşağıda 2019'da bu yenilikleri getirecek, dolayısıyla takip etmek isteyeceğiniz telefonları sıraladık.
Galaxy S10 ve Galaxy S10 Plus
Çıkış tarihi: Mart 2019
2019'un sonuna kadar beklerseniz, bir Galaxy Note 10 almanızı tavsiye edebiliriz. Ancak ilk önce Galaxy S10'u göreceğiz. Telefonun en önemli özelliği, ekranlardaki çentiği bir deliğe çevirmesi olacak.
Sony Xperia XZ4
Çıkış tarihi: Mart 2019
Sony, en üst seviye telefon üreticisi olma konusunda biraz zorlanıyor. Yine de firma 2018'de iyi bir iş çıkardı. Sony Xperia XZ4, ekran alanında yine iddialı bir hamleyle 21:9 ekran oranını kullanabilir ve çentiğe yer vermeyebilir.
??Huawei P30 Pro
Çıkış tarihi: Mart veya Nisan 2019
Müthiş P20 Pro ve Mate 20 Pro'nun ardından Huawei P30, kamera teknolojisinde yeni adımlar atabilir. Bu adımların ne olacağı kesin olarak bilinmese de, 38 megapiksellik Sony IMX607 sensörünün kullanılabileceği söyleniyor.
Motorola Moto G7 ve G7 Plus
Çıkış tarihi: Mart veya Nisan 2019
Motorola'nın G serisi piyasadaki en havalı telefonlar olmasalar da, uygun fiyata size en iyisini sunmaya yaklaşıyorlar. Moto G7'nin su damlası şekilli bir çentikle gelmesi, arka yüzünde en az iki kamera sunması bekleniyor.
LG G8 ThinQ
Çıkış tarihi: Mayıs 2019
LG'nin yılın başlarında çıkan amiral gemisi LG G7 ThinQ, ultra-geniş arka kamerasıyla dikkat çekmişti. Bu özellik artık birkaç telefonda daha var ve LG'nin yeni telefonunda ne gibi bir yenilik yapacağı bilinmiyor.
Samsung Galaxy X
Çıkış tarihi: 2019 ortası
2019'un en ilginç hatta en garip telefonu, birkaç senedir konuştuğumuz, katlanabilen Galaxy X olacak. Katlanan telefonlar yeni değiller ve ekranın katlanacak olması, bizi ne kadar ileri taşıyacak tartışılabilir. Yine de telefonu denemek istiyoruz.
OnePlus 7
Çıkış tarihi: Mayıs 2019
OnePlus 7, 5G desteğiyle gelecek ve böylece 5G'li ilk telefonlarından biri olacak. Telefonun ekran içi parmak izi tarayıcısı kullanması da beklenebilir.
iPhone 11 ve 11 Max
Çıkış tarihi: Eylül 2019
iPhone 11'in dışarıya çıkan hareketli bir kamera modülü, yan tarafında TouchBar ekranı ve iPad Pro stili bir kalemle gelebileceği söyleniyor. Tabi henüz çok erken, bu yüzden bu dedikodulara çok fazla inanmamakta fayda var.
Google Pixel 4 ve Pixel 4 XL
Çıkış tarihi: Ekim
Pixel 4 sızıntıları için de henüz çok erken ancak ARCore geliştirici kitinde görünen kod adları, telefonların perde arkasında "Bonito ve Sargo" olarak anıldığını gösteriyor. Aynı zamanda bu ipuçları, telefonların yeni nesil artırılmış gerçeklik özelliklerine sahip olabileceğini söylüyor.
Xiaomi Mi 9
Çıkış tarihi: Henüz doğrulanmadı
Çinli üretici Xiaomi, Çin ve Hindistan'dan sonra batıya açılıyor, dolayısıyla çok önemli bir dönemden geçiyor. Xiaomi Mi 9 önemli bir amiral gemisi olacak ve muhtemelen büyük bir ekran, ekran altı parmak izi tarayıcısı ve çoğumuz için en önemlisi, Samsung ve Apple'dan daha uygun bir fiyatla gelecek.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın